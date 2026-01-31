Un hombre mata a su madre y deja herido a su padre en Algeciras

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional CESAR QUIAN

La Policía Nacional investiga un homicidio ocurrido en la localidad de Algeciras (Cádiz), en el que una mujer ha fallecido como consecuencia de una agresión con arma blanca y un hombre ha sido herido de gravedad, presuntamente a manos del hijo de ambos.

Según ha detallado el Cuerpo en un comunicado, los hechos han tenido lugar alrededor de las 23.00 horas de este pasado viernes en un domicilio familiar de dicha localidad. Como resultado de la agresión, además de la mujer fallecida, el marido de la víctima y padre del presunto autor ha resultado herido de gravedad, siendo trasladado de urgencia a un centro sanitario, donde permanece ingresado y está siendo asistido por heridas de carácter grave.

Desde el primer momento, agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la intervención, activándose de inmediato el correspondiente dispositivo policial y judicial. En estos momentos se están practicando las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos, de las cuales se desprende como presunto autor el hijo, mayor de edad, del matrimonio. Asimismo, se mantienen activas las investigaciones policiales para su localización y detención.