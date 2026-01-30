El PP concluye en el Senado que Tezanos ejerce «corrupción institucional» sobre el CIS y exige su dimisión

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos. Borja Sánchez-Trillo | EFE

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para implantar sus conclusiones en la comisión de investigación sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde ha concluido que su presidente, José Félix Tezanos, ha cometido «corrupción institucional» por su «falta de rigor» y exige su dimisión para «recuperar la credibilidad» del organismo.

Los populares han rechazado las propuestas de los demás grupos y ha sacado adelante con su mayoría el informe con sus conclusiones, en el que también apuntan a «irregularidades jurídicas» de Tezanos al frente del CIS. Denuncia hasta en dos ocasiones que Tezanos comete «corrupción institucional» en el CIS, acusándole de aplicar un «retroceso metodológico» en el organismo: «Una desviación en las pautas de análisis y una instrumentalización de técnicas demoscópicas al servicio de intereses ajenos a la investigación científica».

«En un Estado de Derecho, mentir desde una institución pública es una de las formas más graves de corrupción institucional. La mentira política es reprochable; la mentira institucional, inaceptable. El CIS de Tezanos no comete errores demoscópicos, sino falsificaciones metodológicas intencionadas, que derivan en una manipulación del debate democrático», esgrime el PP.

En un escrito de 41 páginas, el Grupo Popular exige el cese de Tezanos «como imperativo ético y moral para restaurar la credibilidad de la institución y permitir su regeneración democrática». Del mismo modo, proponen que el mandato del presidente sea de cuatro años, renovable por una sola vez. También quieren que la Presidencia la ostente una persona que no haya sido cargo público ni político en los últimos cinco años y que tenga una «dedicación exclusiva».

Los populares se acogen a las distintas comparecencias de sociólogos y expertos en la materia para afirmar que las «irregularidades metodológicas y los sesgos sistemáticos» han convertido al CIS «en un actor percibido como parcial, debilitando su función científica y su utilidad pública». «Solo con un liderazgo neutral, respetuoso con las instituciones y sometido a estándares metodológicos rigurosos podrá el CIS volver a ser un referente científico respetado y una herramienta útil para la democracia. En consecuencia, la dimisión o, en su caso, destitución de Tezanos es una condición imprescindible para devolver al CIS la credibilidad perdida», añaden.

El informe final arguye que el CIS, bajo la dirección de Tezanos, podría haber incurrido en una «grave irregularidad jurídica» al encargar encuestas electorales de Tragsatec, una empresa dependiente de Tragsa, algo que «choca frontalmente» con los estatutos de la firma y con lo que permite la Ley de Contratos del Sector Público. El PP argumenta que la realización de encuestas sociológicas no figura en el objeto social de Tragsatec, por lo que la encomienda hecha por el CIS «no se ajusta al propósito fundacional» de la empresa. «Jurídicamente, es insostenible que una entidad pública encargue a un medio propio un servicio que no forma parte de sus cometidos autorizados», añade.

Estas cuestiones, junto a otras como la «vulneración sistemática de los principios de objetividad y neutralidad» o la «constatación de errores permanentes de la metodología empleada» para realizar los sondeos, han sumido al CIS en «la peor crisis reputacional de su historia», opina el PP. Es más, el PP atribuye la «pérdida de neutralidad» de Tezanos a sus diferentes «manifestaciones públicas», insistiendo en que «su doble condición de dirigente histórico del PSOE» con la de máximo responsable del organismo «ha derivado en una actuación marcada por la parcialidad política».