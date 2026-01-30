Detenida una mujer por matar a su pareja en Bilbao

Agentes de la Ertzaintza en una imagen de archivo. ERTZAINTZA | EUROPAPRESS

La Ertzaintza ha detenido esta mañana a una mujer de 55 años acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años de edad, en su domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad. Los agentes recibieron un aviso por presunto homicidio en un domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri, donde hallaron sin vida el cuerpo de hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.

En la vivienda también se encontraba su pareja, quien ha confesado que ella había sido la autora de unos hechos por los que ha sido detenida y está acusada de un presunto delito de homicidio. La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el crimen.