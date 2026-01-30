La Audiencia Nacional se lía y entrega a Koldo documentos privados de su ex

Melchor Sáiz-Pardo / Mateo Balín MADRID / COLPISA

La expareja de Koldo García, Patricia Úriz, a su salida de la Audiencia Nacional el pasado 20 de enero.
La expareja de Koldo García, Patricia Úriz, a su salida de la Audiencia Nacional el pasado 20 de enero. Javier Lizón | EFE

El juez Moreno reconoce el error después de que Patricia Uriz le haya recriminado que le haya facilitado a su exmarido un disco duro con información de ambos

30 ene 2026 . Actualizado a las 18:18 h.

Después de casi dos años de tira y afloja de Koldo García con la justicia y la Guardia Civil para recuperar la información contenida en los dispositivos que le intervinieron en el registro de su

