Sánchez grabó el vídeo contra el PP por rechazar el decreto ómnibus antes de la votación

Pedro Sánchez, en una imagen de archivo Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa | EFE

El PP utilizó este miércoles el vídeo difundido en Instagram por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que acusaba a los populares de «tomar como rehenes a lo jubilados», para asegurar que se trataba de «un show para atacar al PP». El motivo es que ese vídeo se grabó antes que se produjera la votación en el Congreso que rechazó el decreto. La prueba es que en esa grabación se puede observar que el reloj que porta Sánchez en su muñeca marca unos minutos más de las 13.00 horas. Y la votación en la Cámara Baja tuvo lugar sobre las 15.30 horas. «Producciones la Moncloa deja en evidencia que todo era un show para atacar al PP. Qué manera de insultar a los pensionistas», aseguró el PP en un mensaje en X. A la hora en la que Sánchez grabó el vídeo, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguraba en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el PP estaba aun a tiempo de rectificar.