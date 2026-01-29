Ofensiva del PP en las Cortes y en Bruselas tras la «peor crisis ferroviaria»

Vista de las vías donde se encontraba el Alvia, ya despejadas tras la retirada de los vagones siniestrados en Adamuz (Córdoba). SALAS | EFE

Cuando se cumplen once días del accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz, la ciudad de Huelva acoge hoy una misa funeral por las 45 víctimas mortales; 18 heridos siguen hospitalizados —cuatro de ellos, en la uci—; el consejero andaluz Antonio Sanz expondrá en el parlamento regional la respuesta de los servicios de emergencias; y el ministro de Transportes, Óscar Puente, explicará las posibles causas del siniestro en un pleno extraordinario del Senado. Esta última comparecencia, solicitada por el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, es parte de una nueva ofensiva lanzada por la formación de Alberto Núñez Feijoo en las Cortes y en la Comisión Europea tras lo que definió como «la peor crisis ferroviaria de la historia de España».

Feijoo: «Puente mintió»

El líder popular planteó este miércoles dos exigencias —una revisión completa de toda la red y una inversión multimillonaria que garantice la seguridad—, tras acusar al ministro del ramo de faltar a la verdad. «Puente mintió porque la vía no se renovó en su totalidad; se hizo una obra de retales de carriles antiguos soldados a carriles nuevos. Se mintió a los españoles y se difundió información falsa a los periodistas», denunció durante un acto electoral de las autonómicas aragonesas en Figueruelas (Zaragoza). «Los maquinistas avisaron de forma reiterada de las incidencias, pero se los ignoró. Y eso ha conllevado las muertes que hemos sufrido, y la desprotección de los viajeros y de los propios maquinistas», agregó, tras censurar que nadie haya pedido perdón ni se hayan asumido responsabilidades.

Feijoo también tuvo palabras para Pedro Sánchez —quien comparecerá en el Congreso el próximo 11 de febrero—, y valoró que «carece de capacidad, autoridad y legitimidad» para resolver esta crisis ferroviaria tras su «negligencia continuada». El presidente del Senado, Pedro Rollán, anunció que le ha remitido una carta al jefe del Ejecutivo advirtiéndole de las consecuencias jurídicas si no acude este jueves al pleno extraordinario de la Cámara Alta al que ha sido convocado ni justifica su ausencia.

Génova ha extendido esta ofensiva a Bruselas. La vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, y el eurodiputado Borja Giménez, registraron el pasado martes dos preguntas ante la Comisión Europea sobre los descarrilamientos en Adamuz y Gelida (Barcelona). En ellas, solicitan al Ejecutivo comunitario una evaluación del uso de los fondos europeos destinados al mantenimiento y a la modernización de la red ferroviaria española, ya que, según sus datos, el 84 % se habría invertido en nuevas infraestructuras, y solo el 16 % restante, a conservar las vías. Este «desequilibrio», sostienen, coincide con un aumento de las incidencias. En una segunda pregunta, cuestionan las consecuencias de la liberalización del transporte ferroviario, que ha aumentado la presión sobre la red de alta velocidad, que en el 2024 transportó a 40 millones de pasajeros, un 77 % más que en el 2019, antes de la apertura del mercado. Por último, preguntaron a Bruselas si el ADIF cumple las obligaciones de renovación de los cercanías catalanes.

A esta ofensiva se unió Vox, que presentó una querella contra el presidente del gestor ferroviario, Luis Pedro Marco, y la expresidenta Isabel Pardo de Vera. Quien no quiso entrar en «la bronca ni politizar» fue la Junta de Andalucía, según su portavoz, Carolina España, centrada en «aclarar» las causas y atender a las víctimas.

Ayuda de las víctimas de Angrois

Un centenar de heridos y familiares de fallecidos en Adamuz se han agrupado para canalizar ayuda, estudian constituirse como asociación y están contacto con afectados de Angrois. Se prevé que la línea Madrid-Sevilla reabra en diez días, en torno al 7 de febrero, tras recibir el Gobierno permiso judicial para repararla.