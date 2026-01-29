Crimen de Sueca: «No quiero saber nada de mi ex, es un perturbado y un psicópata»

Se vivieron momentos de tensión en el pase a disposición judicial del acusado Atlas

Conforme avanza la investigación se van destapando algunas de las piezas del intrincado puzle que supone llegar a entender el brutal crimen que se produjo en la tarde del pasado sábado en un domicilio de Sueca, donde un bibliotecario sin antecedentes —más allá de una denuncia por violencia de género de la que fue absuelto— confesó haber asesinado de múltiples cuchilladas en el pecho al amigo de su hijo de trece años. Y una de esas piezas clave para comprender lo ocurrido es la expareja del detenido y a la que el asesino confeso responsabiliza de su acción criminal. «Yo no soy así, al final tu madre ha conseguido que me vuelva loco», le dijo a su hijo tras cometer el crimen.

Las Provincias ha localizado a esta mujer, víctima secundaria de los deleznables hechos cometidos por su exmarido y padre de sus dos hijos mayores, de trece y siete años. Tiene otra niña de apenas dos años fruto de una nueva relación. «No quiero saber nada de mi ex, es un perturbado y un psicópata», remarca utilizando estos dos calificativos tan específicos.

La expareja del presunto asesino, del cual se separó hace cuatro años, asegura que Juanfran M. F. «jamás me puso la mano encima». Era violencia psicológica lo que ejercía sobre ella, la misma que ha estado presuntamente ejerciendo tras su separación, poniendo a sus hijos en contra de su madre, y llevando este odio hacia ella a la máxima expresión con el asesinato de un niño totalmente ajeno a sus disputas y fuera del entorno familiar.

Y parece que el presunto asesino habría logrado su propósito con el aislamiento y abatimiento en el que se encuentra su ex desde que conoció la noticia del asesinato de Álex. «Esto es algo espantoso, es horrible, a mí me supera», reconoce sin querer hablar sobre el caso al remarcar que está «sobrepasada» por lo ocurrido. De hecho, ni siquiera ha querido ver a su hijo de trece años. «Cuando llegue el momento», apunta sin dar explicaciones de por qué no quiere verlo.

La madre del menor, traumatizado por haber visto a su padre fuera de sí golpeando con un bate de béisbol el suelo tras asestar más de una decena de cuchilladas a su amigo (no presenció el momento del acuchillamiento porque estaba en otra planta de la vivienda), renunció voluntariamente a la custodia de su hijo mayor porque este se autolesionaba y luego la acusaba a ella de maltratarle.

El detenido podría enfrentarse a la prisión permanente

El padre y presunto asesino, en prisión provisional por el asesinato desde este pasado martes, no quería que los dos hermanos se separaran, otro motivo más que dio al juez de su odio hacia su expareja.

Durante la hora larga de interrogatorio en el Juzgado número cuatro de Sueca, encargado del caso, el detenido se centró en hablar de sus problemas con su ex, de lo que calificó en varias ocasiones como «guerra» entre ellos, y dando importancia a cuestiones intrascendentes (como la renuncia del abogado que le llevaba la custodia) teniendo en cuenta la gravedad del delito que presuntamente ha cometido, el asesinato alevoso de un menor, víctima especialmente vulnerable por su edad, y que podría acarrearle la mayor pena que contempla el Código Penal, la prisión permanente revisable.

El pueblo de Sueca se volcó ayer en la despedida del pequeño Álex. Familiares, amigos y vecinos, congregados en la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, recuerdan al joven futbolista del CF Promeses de la localidad y las lágrimas son consoladas con muestras de cariño, tratando de dejar a un lado la rabia, y recordándolo como a él le hubiera gustado, con una sonrisa y un balón en los pies.