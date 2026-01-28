La sustituta de Ábalos en el Congreso fue condenada por conducir ebria

Ana María González Herdaro sustituirá a José Luis Ábalos en el Congreso Ayuntamiento de Llaurí

La alcaldesa de Llaurí (Valencia), Ana María González Herdaro, sustituirá al exdirigente socialista y exministro de Transportes José Luis Ábalos en su escaño en el Congreso tras renunciar este a su acta de diputado por Valencia. La sustituta del exsecretario de Organización del PSOE dio positivo, en abril del 2021, en un control de alcoholemia realizado por la Policía local de Valencia y aceptó pagar una multa de 960 euros y la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

Tras conocer esos hechos, el PSPV-PSOE le abrió un expediente informativo para analizar lo sucedido y valorar las posibles repercusiones, que según han indicado a Efe fuentes cercanas a la alcaldesa fue archivado. Las mismas fuentes señalan que a pesar de este incidente González obtuvo el respaldo mayoritario de sus vecinos y revalidó el cargo de alcaldesa en el 2023.

Lamentan que la denuncia «que se hizo viral en su momento» y ya está «amortizada» vuelva a hacerse pública cada vez que sale su nombre al ser la siguiente en la lista del PSPV-PSOE en el Congreso para sustituir a Ábalos. González, añaden, aceptará el acta de diputada, un cargo que es «totalmente compatible» con su puesto en la alcaldía.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, Ana María González Herdaro, es militante del PSOE desde 1995 y en la actualidad, además de alcaldesa, es secretaria general del PSPV-PSOE en Llaurí. Tiene además los cargos orgánicos en el partido de secretaria de Política Autonómica y de Apoyo a los grupos en la oposición de la CEP, miembro del Comité Nacional y forma parte de la ejecutiva provincial en el área de formación y adjunta a Organización. Desde agosto del 2023 es además asesora del grupo socialista de la Diputación de Valencia.