Feijoo llevará ante el PP europeo la regularización de inmigrantes en situación irregular, que tiene el apoyo de la Iglesia

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en su escaño durante la sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

La regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno contará con la oposición del PP y Vox, pero provoca también el malestar de socios del Ejecutivo como el PNV. El líder popular, Alberto Núñez Feijoo, llevará ese plan a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) del 30 y 31 de enero en Zagreb (Croacia) y hablará de ello entre otros con el canciller alemán, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis. La decisión llega además para el PP en un contexto de medidas en sentido opuesto por parte de muchos países, que apuntan más bien a un cierre de fronteras.

Esas posiciones se deben en parte, en realidad, a la presión de formaciones de extrema derecha. El PP cree que con su medida el Gobierno alimenta a Vox. Los populares cuestionan también el efecto llamada y lamentan además que no se tramite por medio de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) admitida a trámite en abril de 2024 con el apoyo del PP, lo que les daría opción a introducir enmiendas.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, difundió un vídeo en el que afirma que «la invasión también mata». «Este medio millón de regularizaciones llamará a otros millones, que agravarán aún más el colapso de la sanidad, la vivienda y la seguridad», aseguró. Abascal confirmó también que iniciarán contactos con sus aliados europeos para activar «todas las vías jurídicas para tratar de impedir este atropello a los españoles».

El PNV acusó al Gobierno de «oportunismo político» por pactar esta medida con Podemos de manera «improvisada» y al margen de la Cámara y reivindicó también la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular. El presidente del PNV, Aitor Esteban, acusó a Sánchez de «abusar» de los decretos leyes y afirmó que «no ve» que la legislatura pueda aguantar a base de esa fórmula, sin pasar por el Congreso, hasta 2027.

El Gobierno tiene sin embargo el apoyo de la Iglesia católica. La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) celebraron la regularización extraordinaria de inmigrantes y consideraron esta medida como «un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo del país aún a costa de mantenerles en situación irregular». Aun así, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, dijo que la regularización «podría haberse firmado hace meses» pero se ha hecho ahora «quizás porque hay un momento de oportunidad política que lo favorezca».

Bruselas no se pronuncia

La medida aprobada por el Gobierno puede tener importantes repercusiones en otros países de la Unión Europea, dado que más de medio millón de inmigrantes pasarán a tener libre tránsito por Europa, aunque eso no implica que los permisos de trabajo en España sean válidos en otros países. La Comisión Europea dijo sin embargo este martes que no puede valorar la regularización extraordinaria porque se trata de un asunto de «competencia nacional».

«Los debates y políticas para regularizar el estatus de nacionales de terceros países que se encuentran en situación de ilegalidad recae exclusivamente en la responsabilidad del Estado miembro», aseguró el portavoz comunitario, Markus Lammert, en declaraciones a Europa Press al ser cuestionado por ello.