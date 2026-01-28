Detenido un hombre en Córdoba tras matar a su hija e intentar suicidarse con un arma blanca

Imagen de la puerta del domicilio, en la zona de Ciudad Jardín de Córdoba Salas | EFE

La Policía Nacional detuvo ayer a un hombre como supuesto autor de la muerte de su hija mayor de edad en un domicilio de la zona de Ciudad Jardín de Córdoba. El suceso ocurrió sobre las diez de la noche del pasado lunes en el interior de la vivienda que ambos compartían y, según informaron a Efe fuentes policiales, la fallecida tenía 30 años y padecía autismo y problemas físicos asociados a un alto grado de discapacidad. En este sentido, la mujer podría haber fallecido por estrangulamiento, informa el Diario de Córdoba.

En el momento de la detención, el padre tenía heridas de arma blanca que se habría ocasionado él mismo en el abdomen tras un intento de suicidio, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde permanece ingresado bajo custodia policial.

El arrestado, que se encontraba separado de la madre de la víctima, se había trasladado desde Huelva a Córdoba y vivía de alquiler en el bajo del edificio desde hace unos meses, informaron vecinos del bloque al citado medio.

Las primeras hipótesis sobre las que se sustenta la investigación, a cargo de la Policía Nacional, descartan que «el móvil del homicidio sea por violencia de género», a pesar de que el hombre está incluido en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia machista VioGén, mientras que tampoco se trataría, en principio, de la ejercida contra los hijos de las parejas o exparejas. Fuentes policiales señalaron que continúan indagando para esclarecer las causas del crimen.