La borrasca Kristin golpea con fuerza Madrid y Extremadura dejando importantes incidencias

La borrasca Kristin está golpeando de lleno este miércoles toda la península, dejando fuertes precipitaciones en forma de nieve en buena parte del territorio. En total, 150 carreteras han resultado afectadas por el temporal, que ha azotado especialmente la Comunidad de Madrid y Extremadura.

La capital del país mantiene activo un operativo de más de cien profesionales y treinta máquinas quitanieves para garantizar la vialidad de las carreteras, en concreto de la zona de la Sierra de Madrid, donde se han registrado abundantes incidencias. El uso de cadenas en Somosierra (A-1) o la M-607 en Colmenar Viejo es obligatorio. Además, la autovía A-6 en Madrid —entre Guadarrama y Aravaca— se encuentra cortada al tráfico por la nieve y ha dejado decenas de vehículos atrapados

La situación que enfrenta hoy Madrid se reproduce de forma idéntica en diferentes puntos de España, donde hay activos avisos por lluvia, nieve, oleaje y viento. La borrasca Kristin ha azotado principalmente Extremadura, donde las temperaturas han alcanzado mínimas de hasta -2ºC. Decenas de vías se encuentran intransitables en la comunidad extremeña, entre ellas tramos de la autovía de la plata, la A-66, en Cáceres, donde dos camiones fueron tumbados por las fuertes rachas de viento.

El 112 registró un total de 829 incidentes durante la madrugada, y desde primera hora los operarios trabajan en la retirada de árboles caídos en diversos puntos de la capital extremeña. Por su parte y ante las inclemencias climatológicas, el Ejecutivo regional decretó la suspensión de las clases este miércoles.

Carreteras cortadas en todo el país

En toda España hay más de 4.500 kilómetros afectados por algún nivel de alerta. Son 101 carreteras, de las cuales 19 permanecen cortadas al tráfico (nivel negro) en Andalucía, Castilla y León, Aragón, Asturias, Navarra y Galicia, otras 47 en nivel rojo, es decir es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno o hay restricción de velocidad y prohibición de circular para autobuses y pesados y once cuentan con nivel amarillo que supone un máximo de velocidad a 60 Km/h y circulación cerrada a vehículos pesados.

Una de las provincias más afectadas ha sido la de Cádiz, que tiene hasta 16 carreteras cerradas a la circulación en Jerez de la Frontera (CA-3102), en Algeciras (CA-9209), en Rota (A-2075) y en Castellar de la Frontera (A-2101) además de otras vías en Marchanudo Alto, Guadalcín, El Portal, Torre Melgarejo, Torrecera, La Garrapata, Bornos, Los Barrancos, Alcalá de los Gazules, Los Ángeles y El Guijo.

En Castilla y León, la situación más complicada se registra en estos momentos en las carreteras de León, Ávila y Segovia, aunque también hay incidencias destacables en Zamora, Salamanca y Valladolid, y en puntos concretos de las provincias de Burgos, Palencia y Soria, según la DGT, que lista un centenar de incidencias de tráfico.

«Efímera pero profunda»

La AEMET avisó de que la borrasca Kristin que sacude al país será «efímera», pero «profunda», señalando que a partir del jueves podría alejarse, aunque la jornada continuará siendo lluviosa, con nevadas en las montañas, vientos intensos y temperaturas más altas que, a partir del fin de semana, irán descendiendo.