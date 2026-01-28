Ayuso ve una «burla a la ley» la petición de indulto a García Ortiz por parte del Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, a 28 de enero del 2026, en Madrid (España). Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado este miércoles de una «burla a la ley» la petición del Gobierno de indultar al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere «mandar un mensaje» al Tribunal Supremo (TS).

«Con su esperada pretensión de indultar al fiscal general del Estado, está mandando un mensaje al Supremo y a todos: nadie está a salvo de nosotros y quien lo intente será aniquilado», ha expresado la dirigente autonómica en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se celebra de manera extraordinaria en San Sebastián de los Reyes.

Así, ha subrayado que España se encuentra en «una situación inédita» al tener a la cabeza a un presidente del Gobierno que «abiertamente se ha situado por encima de la ley».

El Ministerio de Justicia ha comenzado los trámites ante una primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado condenado a dos de inhabilitación para el cargo por el delito de revelación de secretos, del que le consideró culpable el Tribunal Supremo, a quien el Gobierno ha emplazado a que informe sobre esa solicitud al ser el órgano que dictó la sentencia.