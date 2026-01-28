Ábalos renuncia a su acta de diputado en el Congreso

Ábalos, durante un Pleno del Congreso el pasado octubre FERNANDO VILLAR | EFE

«Una vez resuelto por la Sala II del Tribunal Supremo mi Recurso de Apelación contra el Auto de Prisión, hoy he presentado ante la Mesa del Congreso mi renuncia al acta de diputado por Valencia», ha afirmado este miércoles José Luis Ábalos en un mensaje en la red social X. El exdirigente socialista y exministro de Transportes, que se encuentra en prisión provisional a la espera de su juicio en la trama de las mascarillas, toma esta decisión entendiendo que «no puedo sostener en mi actual situación procesal y sobre la que estoy proyectando toda mi actividad en ejercitar mi derecho de defensa y el amparo de mi inocencia».

El exsecretario de Organización del PSOE ha criticado «las prisas» de los órganos de gobierno de la Cámara por suspender sus derechos y deberes como diputado, defendiendo «la importancia de hacer prevalecer la integridad del derecho de representación recogido en el Art. 23 de la Constitución» que, como indica, recoge «los límites de la inmunidad parlamentaria tal y como lo entienden el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias y la propia doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

Ábalos, que actualmente formaba parte del Grupo Mixto del Congreso, ya estaba suspendido de sus derechos parlamentarios, sin sueldo ni capacidad de voto, desde que se confirmó su procesamiento. Ahora será sustituido por otro candidato del PSOE por Valencia y, además, cobrará más de 100.000 euros en concepto de indemnización.

Por último, ha agradecido a los valencianos «que me han permitido servir al pueblo español para proteger y expandir las garantías individuales y colectivas». En este sentido, ha sostenido que siempre ha buscado «fortalecer la justicia social, la libertad, la igualdad y el pluralismo como valores supremos y fundamentos de un Estado social y democrático de Derecho».