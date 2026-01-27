Transportes atribuye la incidencia informática en la Estación de Francia de Barcelona a un fallo del sistema operativo

Aspecto de los andenes de la Estación de Francia, en Barcelona, este martes cuando la compañía Renfe mantiene su plan de reanudación parcial del servicio de Rodalies y Regionales en Cataluña. Enric Fontcuberta | EFE

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha explicado este martes que la incidencia en el centro de control de Adif en Estación de Francia (Barcelona) se debió a un fallo del sistema operativo .«Ese software falló, esa es la realidad», ha dicho en una entrevista a El matí de Catalunya Radio, recogida por Europa Press, en la que también ha descartado que la incidencia se diera por un ciberataque o un error humano.

El propio software, ha relatado Santano, lleva instalado tres meses, y según el secretario de Estado, la empresa proveedora, Siemens, ha asegurado que «lo van a reparar y han dado garantías de que no volverá a ocurrir la misma incidencia».

Sobre la instalación del software, Santano ha explicado que se trata de un sistema operativo «de última generación», pensado para dar servicio en el futuro a los diferentes enclaves electrónicos que se están instalando y que incorporarán un nuevo y más moderno sistema de señalización.

Preguntado por la vuelta al funcionamiento de la red ferroviaria, el secretario ha dicho que se está interviniendo «de manera acelerada» en 29 puntos diferentes para solucionar los asuntos de mantenimiento más urgentes.