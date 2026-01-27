Robles aleja el envío de tropas españolas a Groenlandia y señala a la OTAN

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la Comisión de Defensa del 26 de enero en el Congreso. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

La ministra de Defensa, Margarita Robles, enfrió este lunes la posibilidad de que el Gobierno envíe soldados españoles a una misión de reconocimiento en Groenlandia, como ya han hecho varios países aliados, y apuntó a un despliegue conjunto de la OTAN para reforzar la seguridad del Ártico.

Las amenazas de Donald Trump de anexionarse Groenlandia, alegando razones de «seguridad» frente a China y Rusia, llevaron a Francia, Suecia, Alemania y Noruega a enviar a sus militares a ese territorio en una misión de reconocimiento inscrita en un ejercicio militar danés. España se planteó también enviar a varios soldados.

Posteriormente, Trump anunció un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre esta isla y, si bien no se conocen los términos de lo pactado, todo parece indicar que podría adoptarse un despliegue conjunto de los aliados para reforzar la protección de esa región.

En una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, a preguntas de ERC, Bildu, Junts y UPN, la ministra no despejó la incógnita sobre un eventual despliegue de tropas españolas en suelo groenlandés, pero destacó el acuerdo entre Trump y Rutte en virtud del cual podría haber «misiones como la Centinela Oriental pero de protección del Ártico».

Misión en Ucrania

Por otro lado, Robles aludió a una hipotética misión de mantenimiento de la paz en Ucrania, que, según el Gobierno, debería conformarse bajo el paraguas de la OTAN, la UE o la ONU. Está en una fase muy embrionaria aún, habida cuenta de el primer paso es que Rusia y Ucrania firmen un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra, por lo que no facilitó detalles.

Los portavoces de ERC y UPN recordaron a la ministra que esa eventual misión en suelo ucraniano requeriría el aval de las Cortes, por tratarse de una operación nueva y, por el momento, no cosecha una mayoría.