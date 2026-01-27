Pradales da dos meses a Sánchez para negociar la gestión de los aeropuertos

Pedro Sánchez e Imanol Pradales, en la Moncloa. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

Más que con un aprobado o un suspenso, la «reválida» que Imanol Pradales venía semanas anticipando para evaluar el compromiso de Pedro Sánchez con el autogobierno vasco se saldó este martes con una «patada p’alante». Pese a los incumplimientos que el lendakari afeó al presidente del Gobierno, ambos suscribieron un «nuevo compromiso» para negociar de aquí a dos meses un paquete que incluiría la cogestión de los aeropuertos y competencias migratorias. Una expectativa que habrá que ver si queda satisfecha en tiempo y forma, pero que entre medias permite al PNV seguir justificando su apoyo al líder socialista, quien a su vez consigue atar así a un socio indispensable que comenzaba a amagar con la rebeldía.

En su sexta reunión en apenas año y medio, una inusitada frecuencia que habla por sí sola de lo rápido que han consolidado su relación, Sánchez y Pradales departieron durante cerca de hora y media. El mandatario nacionalista llegó a la Moncloa con una carpeta blanca bajo el brazo en la que llevaba el informe sobre los pactos firmados. Un documento que, en el lado negativo, recogía «incumplimientos cualitativos», sobre todo en el eterno proceso de transferencias pendientes; pero en el lado positivo, «cumplimientos cuantitativos» como diez competencias traspasadas o más de treinta acuerdos en materia fiscal y financiera.

«Son más los cumplimientos que los incumplimientos», arrojó como balance Pradales, que reprochó al socialista sus formas de negociar, y le exigió «seriedad», y ser fiel a la palabra dada y a los documentos suscritos entre ambos gobiernos. El nuevo examen será en sendas comisiones, la Bilateral y la del Concierto Económico, que se celebrarán a finales de marzo.