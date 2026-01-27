La autopsia confirma que un adulto asesinó al menor de Sueca de múltiples cuchilladas
VALENCIA / COLPISA
El grupo de Homicidios de la Guardia Civil toma declaración a los padres de Álex, la víctima de 13 años, y a la expareja del presunto homicida27 ene 2026 . Actualizado a las 11:10 h.
El pequeño Álex, de trece años, fue asesinado de múltiples lesiones por arma blanca, algunas de ellas mortales de necesidad, causadas por la fuerza de una persona adulta. Esa es una de las conclusiones a las