La autopsia confirma que un adulto asesinó al menor de Sueca de múltiples cuchilladas

Ignacio Cabanes VALENCIA / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Miembros de la Guardia Civil en el portal número 5 donde este domingo se cometió el asesinato de un menor de 13 años en la localidad valenciana de Sueca.
Miembros de la Guardia Civil en el portal número 5 donde este domingo se cometió el asesinato de un menor de 13 años en la localidad valenciana de Sueca. Ana Escobar | EFE

El grupo de Homicidios de la Guardia Civil toma declaración a los padres de Álex, la víctima de 13 años, y a la expareja del presunto homicida

27 ene 2026 . Actualizado a las 11:10 h.

El pequeño Álex, de trece años, fue asesinado de múltiples lesiones por arma blanca, algunas de ellas mortales de necesidad, causadas por la fuerza de una persona adulta. Esa es una de las conclusiones a las

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete