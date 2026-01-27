La autopsia confirma que un adulto asesinó al menor de Sueca de múltiples cuchilladas

Miembros de la Guardia Civil en el portal número 5 donde este domingo se cometió el asesinato de un menor de 13 años en la localidad valenciana de Sueca. Ana Escobar | EFE

El pequeño Álex, de trece años, fue asesinado de múltiples lesiones por arma blanca, algunas de ellas mortales de necesidad, causadas por la fuerza de una persona adulta. Esa es una de las conclusiones a las