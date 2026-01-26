El presidente de la comisión que investiga el accidente de Adamuz: «Todo parece evidenciar que la causa principal ha sido la rotura de una soldadura»

La rotura de carril que fotografían agentes de criminalística de la Guardia Civil no es en la vía por la que circulaba el Iryo, sino en la del Alvia

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, ha apuntado como principal hipótesis del siniestro en Adamuz a «la rotura de una soldadura»: «Todo parece evidenciar que la causa principal ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura». En una entrevista concedida al Colegio de Ingenieros de Caminos, Barrón ha indicado que el colapso de esa junta habría desencadenado el descarrilamiento del Iryo, aunque se mantiene todavía cauto sobre el origen del accidente. «Vamos a investigar cómo se produjo la rotura y cómo se pudo haber detectado. La investigación va a ir mucho más allá de cuál ha sido la causa», ha indicado.

El máximo dirigente de la CIAF ha coincidido con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en que «unir carriles de dos épocas distintas no es la causa del accidente, siempre que se tenga en cuenta y se haga bien». Por ello, «a mí no me sorprende que haya carriles de 1989, siempre que estén en buen estado».



Con todo, ha mostrado su desconcierto por la renovación de la línea férrea en la que se produjo el accidente. «Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años y no ha sido así», ha afirmado. «Se han renovado los desvíos, que era una parte que, por lo visto, presentaba problemas que podían llevar a ser críticos y alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar», ha apuntado.