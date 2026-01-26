La pareja de Ayuso recurre ante Peramato la decisión de mantener a García Ortiz en la carrera fiscal

Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al Tribunal Supremo. ZIPI / EFE

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido la decisión de la fiscal general, Teresa Peramato, de no expulsar a su antecesor, Álvaro García Ortiz, de la carrera fiscal, después de su condena a dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización por revelación de datos reservados del empresario.

Según informa El Mundo, el novio de Ayuso ha presentado un recurso ante la máxima representante del Ministerio Fiscal alegando la omisión de la decisión adoptada pese a ser el principal perjudicado. En este sentido, reprocha no haber recibido información al respecto y reclama la condición de interesado en el expediente administrativo.

El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue autorizado a continuar ejerciendo sus funciones en la carrera fiscal, reintegrándose en la Sección de lo Social de la Fiscalía del alto tribunal. «Nos parece que, desde una perspectiva estrictamente penal, es proporcionada esa acotación, porque no es necesario ser fiscal para alcanzar la titularidad de la Fiscalía General del Estado», concluía la Fiscalía hace unas semanas.