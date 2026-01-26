El Gobierno catalán eleva el tono ante Renfe y ADIF y les pide «asumir responsabilidades»

El presidente de la Generalitat (derecha de la imagen), Salvador Illa, junto al consejero de Presidencia, Albert Dalmau, durante la sesión plenaria en el Parlamento catalán de este martes 22 de julio. David Zorrakino | EUROPAPRESS

El Gobierno de Cataluña ha elevado este lunes el tono contra Renfe y ADIF, a las que ha urgido a que «asuman responsabilidades» de manera «inmediata» ante la «grave acumulación de incidencias que afecta de manera reiterada la red ferroviaria» catalana. Así lo han explicado fuentes del Govern, tras constatar que el caos ferroviario en Cataluña continúa este lunes, después de un fin de semana en que quedó suspendido el servicio de Rodalies.

La circulación de trenes se ha reanudado este lunes a las 06.00 horas, tal y como estaba previsto, pero apenas media hora después se ha tenido que suspender por un problema informático en el centro de control de ADIF en la estación de França de Barcelona.

Posteriormente, un posible desprendimiento de tierra sobre la vía entre Caldes de Malavella y Girona ha obligado a interrumpir las líneas de Rodalies R11 y RG1, que conectan Barcelona con Girona y acaban en la localidad fronteriza de Portbou. Las nuevas incidencias han llevado al consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, a exigir públicamente a Renfe y ADIF «soluciones inmediatas».

Respuesta de Renfe y ADIF al Govern

La petición de responsabilidades por parte del Gobierno catalán se ha dado a conocer en plena rueda de prensa, en el Departamento de Territorio de la Generalitat de Cataluña, de los presidentes de Renfe y ADIF, Álvaro Fernández Heredia y Luis Pedro Marco de la Peña, respectivamente.

Al ser preguntados por esta cuestión, Fernández Heredia ha asegurado que no les han pedido dimisiones, pero en todo caso ha dicho que no cree que este sea el momento, porque la prioridad es «resolver la situación» y, más adelante, ya habrá tiempo para «dilucidar responsabilidades», ha añadido.

Por su parte, Marco ha recordado que aún está en curso una investigación judicial sobre el accidente ferroviario del pasado martes en Gelida (Barcelona), en el que murió una persona y que fue el origen de la crisis de movilidad en la región.