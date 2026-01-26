El crimen de Álex en Sueca: ¿un arrebato de locura, un móvil machista o encubrir a un familiar?

Miembros de la Guardia Civil en el portal número 5 donde este domingo se cometió el asesinato de un menor de 13 años en la localidad valenciana de Sueca Ana Escobar | EFE

Podría parecer que con la confesión del presunto homicida la muerte de Álex, el pequeño de trece años asesinado a cuchilladas en el domicilio de su amigo en Sueca, la investigación sería sencilla, pero el crimen del menor tiene más oscuros que claros y el móvil del mismo —que habitualmente es intrascendente a nivel judicial— se presenta como imprescindible para que los investigadores del grupo de Homicidios de la Guardia Civil y del equipo de Policía Judicial de Almussafes establezcan qué ocurrió realmente en este inmueble de la calle Trinquet Vell de Sueca la tarde del pasado sábado 24 de enero. Todas las fuentes consultadas por este periódico describen a J. F., el detenido de 48 años, como una persona tranquila, «con una paciencia absoluta», y que nunca se ha mostrado violento en público. De ahí que no se expliquen qué pudo pasarle por la cabeza para acabar con la vida del amigo de su propio hijo, ambos de trece años.

Será clave el examen de los médicos forenses de la Unidad de Psiquiatría del Instituto de Medicina Legal de Valencia para conocer el estado mental del detenido y si como se baraja, y él mismo pretende sostener, sufrió un arrebato por cuestiones que solo él sabe y que no ha querido compartir por el momento con los investigadores.

La otra hipótesis que algunas fuentes han apuntado, y que guardaría relación con la anterior, aunque no le eximiría de responsabilidad penal, es un trasfondo machista. La relación con su exmujer y madre de sus dos hijos, de trece y siete años, era mala e incluso le figuran antecedentes por violencia de género del 2022, aunque la custodia de los menores la tenía el propio arrestado después de haber sido absuelto en juicio, según confirmó la delegada del Gobierno.

Los padres de la víctima son amigos de su ex, pero el hecho de que descargara su violencia contra un niño que nada tenía que ver con su separación carece de cualquier sentido. Lo que hace dudar a los investigadores. Si bien la fachada de hombre pacífico que describen los vecinos contrasta con algunas manifestaciones, que apuntan que incluso habría tratado de condicionar a sus hijos para que denunciaran a su madre por malos tratos, así como el recelo de la propia madre de la víctima a que su hijo fuera a casa de este vecino.

Las últimas horas del menor

Dicen que las madres tienen un sexto sentido para intuir el peligro y proteger a sus hijos. Y en la tarde del sábado, cuando el pequeño Álex, de trece años, le dijo a su madre que se marchaba a casa de su amigo a ayudarle con un programa del ordenador, a ella no le gustó la idea y le dijo que no fuera. Según relatan fuentes del entorno de la víctima, nunca le había inspirado confianza J. M. F., padre del amigo de su hijo y presunto homicida. El mismo hombre que tan solo una hora después de que Álex saliera de casa, acudió ensangrentado al cuartel de la Guardia Civil de Sueca y confesó el asesinato del menor, como adelantó en exclusiva Las Provincias.

«Tranquila mamá, que es muy buen hombre», le dijo la víctima antes de marcharse en torno a las 17.30 horas. Una hora después la calle Trinquet Vell de Sueca comenzaba a llenarse de patrullas, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, y se confirmaba la tragedia que acababa de confesar el presunto asesino. Esa misma tarde después de comer Álex había tenido partido con su equipo de fútbol, el Promeses CF de Sueca, en categoría infantil. A las 15.00 comenzó el encuentro contra el equipo de Simat. Tras dos partes de 35 minutos y jugar de mediocentro, el adolescente se cambió y se marchó a casa.

Antes de irse al domicilio de su amigo habló con su madre, en ese momento la mujer no sabía que sería la última vez que lo vería con vida. En la vivienda, donde reside el presunto homicida confeso y sus dos hijos, los dos amigos estuvieron mirando unas cosas de un programa del ordenador y jugando a la videoconsola. En la casa se encontraba también el padre, quien tras cometer presuntamente el crimen, llevó a su hijo a casa de los abuelos paternos, a unos cinco minutos andando, lo dejó allí y acudió a entregarse al cuartel de la Guardia Civil.

La declaración del menor, que prestará en presencia de su madre como tutora legal, también se presenta clave en la investigación. Una posibilidad que se manejaba es que el detenido estuviera intentando encubrir a su propio hijo u a otro familiar. Si bien al tratarse de un niño de trece años este es inimputable y no tendría ningún sentido que se autoinculpara en un crimen del cual su vástago no iba a tener responsabilidad penal, salvo protegerlo de posibles represalias. Hay otra posibilidad —que algún testigo ha introducido— y es el hermano del detenido, que también frecuentaba la vivienda y al que vieron ese día por allí.

Respecto a los padres de Álex, la víctima, todos coinciden en señalar que son muy buenas personas. La pareja tiene otro hijo de once años. «No se merecen esto, perder a un hijo y de esta forma, no hay derecho», «están destrozados», «es muy fuerte, no pensábamos que había sido él», relataban vecinos mientras la Guardia Civil seguía con la calle acordonada.

Agentes de Criminalística prosiguieron con la inspección ocular en la vivienda en la mañana del domingo hasta las 14.30 horas. Un día antes, la misma tarde del crimen, ya habían intervenido un cuchillo y un bate de béisbol, presuntas armas homicidas. Asimismo tomaron muestras biológicas de los restos de sangre hallados en la vivienda, así como de las prendas de ropa del detenido, que acudió al cuartel totalmente ensangrentado.

«He matado al amigo de mi hijo de trece años», confesó J. M. F., de 48 años cuando a las 18.30 horas se presentó voluntariamente en las dependencias de la Guardia Civil de Sueca y pidió a los agentes que estaban en la puerta que lo detuvieran.

La plaza número cuatro de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca, en funciones de guardia, se ha hecho cargo del caso por el asesinato del menor. Asimismo, en torno a las 22.30 horas la comisión judicial procedió al levantamiento del cadáver, con lesiones por arma blanca, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde este lunes se le realizará la autopsia.