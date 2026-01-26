Caos en el servicio de Rodalies por una nueva incidencia

Enric Fontcbuerta | EFE

El servicio de Rodalies y Regionales de Cataluña debía restablecerse este lunes tras un fin de semana suspendido por las incidencias en las vías provocadas por el temporal. Pero no ha sido posible. El servicio se ha restablecido a las 6 de la mañana, pero ha tenido que suspenderse diez minutos después por un fallo informático de Adif en el centro de control de la Estación de Francia. Tras un segundo intento fallido, el servicio se ha vuelto a reestablecer a las 8 de la mañana. Este lunes debía retomarse el servicio con relativa normalidad -se mantienen los cortes por obras en amplios tramos en las líneas R1, R3 y R4- pero el restablecimiento del servicio a las 6 de la mañana apenas ha durado diez minutos, antes de que los trenes volvieran a pararse. Media hora después ha intentado restablecerse de nuevo el servicio, pero el sistema solo ha funcionado 30 minutos. A las 7.45 se ha restablecido de nuevo la circulación de trenes.

Fallo informático

El responsable de comunicación de Adif, Salvador Almenar, ha confirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio que se ha producido un «fallo informático» en el «sistema de comunicación del centro de regulación de la circulación» de trenes que se encuentra en el centro de control de la Estación de Francia. Y que esta incidencia impedía garantizar la seguridad del servicio. «Es como si fallaran todos los semáforos de Barcelona» ha argumentado para explicar la suspensión de la circulación, por dos veces, esta mañana.

Los responsables informáticos están investigando las causas de este fallo, ha añadido el responsable de Adif, que no ha podido descartar ninguna opción, tampoco la de un sabotaje. Ha confirmado, eso sí, que la incidencia de este lunes «no tiene nada que ver» con las sufridas durante la última semana, relacionadas con problemas de seguridad en la infraestructura.

Una semana sin trenes

El tráfico de trenes de cercanías y regionales de Cataluña no ha funcionado con normalidad desde el accidente de un tren en Gelida (Barcelona) por la caída de un muro de contención. El accidente obligó a suspender el servicio el pasado miércoles, y el jueves tampoco se pudo restablecer el servicio por la negativa del sindicato de maquinistas, Semaf, que con dio por buenas las garantías de seguridad ofrecidas por Adif.

El viernes se restableció el servicio, pero tuvo que suspenderse de nuevo por la tarde, tras un nuevo desprendimiento de un muro en la red, en este caso en Gerona, provocado de nuevo por la acumulación de agua de las últimas lluvias.

La Generalitat dio entonces orden de suspender totalmente el servicio para reparar los 21 puntos críticos detectados en la red catalana. Pero el sábado Renfe volvió a operar parcialmente en algunas líneas, en contra del criterio del gobierno catalán. Se produjo entonces un choque institucional que llevó al gobierno autonómico a firmar una resolución firme como titular del servicio para ordenar la suspensión del servicio durante todo el fin de semana.