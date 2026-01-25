El Gobierno y la Junta de Andalucía acuerdan suspender el homenaje a las víctimas del accidente de Adamuz por la negativa de las familias a participar en este momento

redacción / La Voz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a Adamuz JOAQUÍN CORCHERO

El acto solemne, que iban a presidir los reyes, estaba previsto para el 31 de enero

25 ene 2026 . Actualizado a las 20:23 h.

Gobierno y Junta de Andalucía han acordado este domingo suspender el homenaje a las víctimas del accidente de Adamuz tras la negativa de las familias a participar en este momento. El acto solemne, que iban

