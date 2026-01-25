Adamuz, cronología de la cuarta mayor tragedia ferroviaria en España

Carlos Peralta
CARLOS PERALTA LA VOZ EN CÓRDOBA

Uno de los vagones accidentados del tren Iryo mientras era retirado este sábado de la ubicación del accidente en Adamuz. Otros tres coches, a partir del sexto, permanecen en la vía.
Uno de los vagones accidentados del tren Iryo mientras era retirado este sábado de la ubicación del accidente en Adamuz. Otros tres coches, a partir del sexto, permanecen en la vía. SALAS | EFE

La dificultad para conocer con precisión el drama en el Alvia, el desconcierto inicial y la voluntariosa respuesta de Adamuz marcaron las primeras horas de un desastre de nueve segundos que se cobró 45 vidas

25 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El triste accidente de Adamuz, el cuarto más mortal de la historia ferroviaria de España y el primero de su alta velocidad, se produjo a las 19.43 horas del pasado domingo. El desastre se cobró

