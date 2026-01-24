Renfe asegura ahora que conoció «inmediatamente» el accidente de Adamuz y avisó enseguida a Emergencias

Operarios trabajan, este sábado, en la retirada del los vagones del Iryo de las vías en Adamuz. SALAS | EFE

Renfe ha confirmado este sábado, una vez realizada una revisión completa y definitiva en su Centro de Gestión de Operaciones de las comunicaciones por el accidente de Adamuz del 18 de enero, que tuvo conocimiento del accidente del Alvia 2384 «inmediatamente (al momento) de que se produjera» y así se lo trasladó a las autoridades sanitarias.

Según un comunicado de Renfe, así lo corroboran las llamadas en esos primeros minutos de la emergencia, la primera de las cuales es la de la interventora del tren Alvia 2384 a las 19.46.24 horas en la que informa de un accidente grande, indicando que se ha golpeado fuertemente la cabeza, que ha perdido el conocimiento, no se encuentra bien y no sabe dónde está.

La mesa comercial Sur-Centro de Gestión de Operaciones (CGO) de Renfe le traslada que lo va a gestionar, le pide calma y solicita un momento para actuar mientras verifica la información del tren. La interventora no sabe dónde está el tren.

A las 19.48.05 horas, la interventora vuelve a llamar para subrayar la importancia del accidente y la mesa comercial Sur-CGO indica que está gestionando asistencia de sanitarios, al tiempo que no se sabe nada del maquinista del Alvia 2384.

A partir de estas comunicaciones se continúa teniendo contacto con la interventora que, a pesar de su estado, alerta en todo momento de la gravedad de la situación, ha informado Renfe.

A las 19.50.46 horas, la interventora indica que hay más heridos y el la mesa le traslada que están en Adamuz y se confirma que el tren está parado.

Se explica que los viajeros han roto los cristales y se están bajando del tren, mientras que la interventora sigue en el tren y el CGO traslada que están gestionando la asistencia de sanitarios.

Asimismo, Renfe intenta ponerse en contacto con su maquinista que, como posteriormente se sabe, falleció en el accidente.

Según el Gobierno, a los 18 minutos del siniestro

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha mostrado el historial de llamadas que realizaron Renfe y Adif tras el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que constata que el primer aviso a los servicios de emergencias sobre los heridos del Alvia se produjo solo unos 18 minutos después del siniestro.

El Ministerio que dirige Óscar Puente ha difundido la secuencia cronológica de las llamadas tras la publicación de informaciones que apuntan a que los viajeros del Alvia no tuvieron asistencia hasta mucho después del accidente, algo que estas llamadas desmienten.

En esta secuencia que refiere el Gobierno, la primera comunicación tras el siniestro tuvo lugar a las 19.57.34 horas, unos 14 minutos después del choque (a las 19.43), cuando el Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe (Cecon) recibe una llamada del Centro de Autoprotección y Seguridad Nacional 24 Horas de Adif (CASH24), por el descarrilamiento del Iryo, apuntando también a heridos el Alvia.

En esa primera comunicación en que se recibe esta llamada se sabe que el Alvia está en vía contigua y que también hay heridos en ese tren, aunque se desconoce aún la gravedad y creen que ha tenido que dar un frenazo. La circulación ya está cortada en ese momento, porque están las dos vías interceptadas.

A las 19.58.23, el Cecon informa al Centro de Seguridad y Emergencias Territorial 24 horas de Renfe en Sevilla (C24H) que el CASH24 de Adif le indica que también hay heridos en el Alvia, que estaba contiguo y que van a llamar al interventor.

A las 19.59.12, el Cecon llama al Centro de Gestión de Operaciones de Renfe (CGO) y le indica que Adif le comenta que en el Alvia hay heridos. Le indica que un comercial ha contactado con la interventora y justo en ese momento le transmite que le tiene que dejar porque ha habido un accidente.

Posteriormente, a las 19.59.36, el Centro de Protección y Seguridad Territorial de Adif en Sevilla (CPS) llama al Delegado Territorial de Seguridad y Autoprotección de Renfe (DTSyA) y le informa de los datos que tiene.

Retirada de vagones siniestrados

Los trabajos en la zona del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) continúan este sábado centrados en la retirada de los vagones y restos de vagones de ambos trenes, para su posterior traslado, ya sea seccionados y montados en plataformas, en el caso de los que resultaron más dañados en el siniestro, o colocándolos sobre las vías si están en condiciones de ser remolcados.

Junto a ello, según han precisado ya a Europa Press fuentes de Adif, se está procediendo a la limpieza de las vías y de su entorno. Es un trabajo previo a la labor de la reposición de los tramos de vías que resultaron dañadas, cuando no arrancadas como consecuencia directa del descarrilamiento inicial del tren Iryo y del choque con el mismo del tren Alvia y su posterior desarrilamiento.

Esa es la tarea que se desarrolla para lograr abrir de nuevo para la circulación de trenes de alta velocidad este tramo de la línea que conecta a Andalucía con Madrid, aunque, según han indicado ya desde Adif, antes de empezar a recuperar la infraestructura y tras la preceptiva retirara de los restos de los convoyes del Iryo y del Alvia involucrados en el accidente, será preciso hacer una valoración de los daños y empezar a reconstruir todos los elementos dañados.

Este es el operativo que está desarrollándose una vez que han finalizado las labores de emergencia, tras localizarse en la tarde del pasado jueves a las dos últimas víctimas desaparecidas, que han elevado a 45 el número de personas fallecidas en este siniestro.

De igual forma y por lo que se refiere a la atención a los familiares de las víctimas, ayer, viernes, se procedió al cierre del Centro de Atención a Familiares, que estaba ubicado desde desde el pasado jueves en el Hotel Crisol Jardines de Córdoba y anteriormente en el Centro Cívico Poniente Sur de la capital cordobesa, una vez que el jueves había descendido el número de familias que se encontraban a la espera de los últimos trámites administrativos tras localizar a las dos últimas víctimas mortales en uno de los vagones del tren Alvia.

También ayer, viernes, la Junta de Andalucía desactivó el Plan de actuación territorial médico forense puesto en marcha el mismo día del accidente ferroviario, una vez que ya habían sido entregados a sus familiares todos los cuerpos de las 45 víctimas mortales, tras su identificación y correspondiente autopsia.

Un total de 27 médicos forenses de seis provincias han trabajado en estas labores en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y ubicado en la Ciudad de la Justicia de la capital, donde las instalaciones del IML tienen capacidad para albergar hasta 45 cuerpos en la cámara de grandes catástrofes y, aunque finalmente no ha sido necesario, se adoptaron medidas para habilitar espacio para albergar hasta 61 cadáveres.

A estos dos cierres de dispositivos especiales se ha llegado después de que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, desactivara el pasado jueves, a las 18,01 horas, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía, que se mantenía activado en situación operativa 1 desde las 21.50 horas del pasado domingo 18 de enero, por el accidente ferroviario.

En cualquie caso, las labores de apoyo psicológico van a mantenerse sine die, incluso después de la finalización de la emergencia, gracias a las Unidades de Salud Mental de la Junta de Andalucía, para que puedan seguir asistiendo a familiares, víctimas e intervinientes.

Datos de la investigación: vía rota antes del paso del tren

Por lo que respecta a la investigación que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), esta ha señalado que el carril sobre el que circuló el Iryo que descarriló el pasado domingo en Adamuz ya estaba fracturado antes del paso del tren.

«Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento», explica en la última actualización de la investigación que está elaborando.

La comisión ha concluido esto al sostener que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo y la deformación observada en la vía «son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado».

En cualquier caso, la CIAF recalca que las hipótesis planteadas en esta actualización «deben ser consideradas provisionales y pendientes de verificación, a través de pruebas adicionales que se prevé realizar en las próximas fases».

El informe de la Guardia Civil

El primer informe preliminar entregado por la Guardia Civil al Tribunal de Instancia plaza número dos de Montoro (Córdoba), que investiga el accidente ferroviario en Adamuz, recoge un inventario de todas las evidencias recopiladas por los agentes correspondientes a unas 2.500 fotografías en la zona cero, así como las dos cajas negras de los trenes y también la toma de declaración del maquinista del Iryo (el del Alvia falleció), de tripulantes y de pasajeros.

La Guardia Civil, que también ha pedido las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif y de las internas de los vagones de los trenes, ha dado cuenta, igualemente, a la autoridad judicial, de otros elementos, como el trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba el Iryo el domingo a las 19.45 horas, cuando descarriló y terminó impactando con otro tren Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva.

Ese trozo de vía será analizado en un laboratorio «especializado en tratamiento de material metalúrgico» de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aunque dándole parte del mismo a la Guardia Civil, que en calidad de policía judicial es la encargada de indagar en las responsabilidades penales.

Las dos cajas negras de los trenes, por su parte, serán volcadas en presencia, tanto de la Guardia Civil, como de la CIAF, ya que son un elemento clave, tanto para la investigación judicial, como para el informe de los expertos de la comisión que tiene como encargo emitir una valoración sobre las causas del accidente y evitar que se vuelva a repetir la tragedia.

Vertiente judicial

Por otro lado, el mencionado Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba) ya ha recibido al menos unas diez denuncias y siete personaciones por el siniestro ferroviario. Sobre las denuncias, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha asegurado que «va a ser un goteo permanente», por lo que habrá que hacer «un trabajo procesal importante», con la labor de hasta tres jueces.

Con relación al «tratamiento de las víctimas, identificación de cadáveres y la agilización de todas las diligencias relacionadas con las licencias de enterramiento y entrega a los familiares, se ha trabajado de la mejor manera posible, con el tiempo, con toda la premura», ha asegurado Del Río, indicando que «han estado en el juzgado desde el primer momento con un refuerzo que se hizo de dos funcionarios», por lo que cree que «el resultado dentro del dolor y del tiempo que han tenido que esperar ha sido correcto». Finalmente, la Fiscalía de Córdoba ha pedido al Tribunal de Montoro que no se declare el secreto de las diligencias previas del accidente ferroviario de Adamuz, «sin perjuicio que en el futuro y en función de las circunstancias pueda solicitarse», según han comunicado desde el Ministerio Público.