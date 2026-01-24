Otro posible caso de violencia de género en Málaga deja una mujer muerta por cuchilladas en su casa, donde estaba con sus tres hijos pequeños

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

Una mujer de 33 años ha sido asesinada en Alhaurín el Grande en lo que se investiga como un posible caso de violencia de género. El presunto autor, que ya ha sido detenido por la Guardia Civil, es expareja de la víctima, que deja huérfanos a tres niños de corta edad.

Los hechos han sucedido sobre las 11.40 horas de la mañana de este sábado 24 de enero en la calle Tomillo de la localidad malagueña. Fue la propia víctima la que se asomó a la calle y comenzó a pedir auxilio, según confirmaron desde el sistema de emergencias 112-Andalucía.

Una persona (no se ha podido confirmar si vecino o familiar) accedió al interior del domicilio y encontró a la mujer tumbada en el suelo sobre un charco de sangre. Junto a ella estaba el arma homicida, un cuchillo de cocina que ha sido intervenido por los investigadores.

Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por la vida de la mujer, que murió allí mismo. La víctima es de origen británico, según las fuentes consultadas, y tiene tres hijos que se encontraban en la vivienda en esos momentos, aunque no ha trascendido si ocurrió delante de ellos.

Cuando llegaron las primeras patrullas, el autor del crimen ya se había marchado del lugar, aunque no tardó en ser detenido. En estos momentos se encuentra ya en dependencias policiales.

Se trata de una mujer de nacionalidad británica, cuyo caso estaba activo en VioGén, con riesgo bajo y activo con medidas judiciales de prohibición, aproximación y comunicación. De confirmarse este crimen machista, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año asciende a cuatro y a 1.346 desde 2003.