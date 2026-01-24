Adif y Renfe suspenden el servicio de Rodalies hasta que se pueda garantizar todo el sistema

Imagen de archivo de un tren de Rodalies Alejandro Garcia | EFE

Rodalies ha anunciado la suspensión de todo su servicio este sábado hasta que se garantice la seguridad tras interrumpirlo parcialmente esta mañana. El Govern había pedido a Renfe y Adif la suspensión completa del servicio de Rodalies hasta que este volviese a ser plenamente operativo y hasta que se terminasen de solucionar los problemas en las vías y trenes que puedan garantizar la seguridad de las vías. Además, Cataluña ha pedido la gratuidad del servicio alternativo dispuesto por Renfe.

Y pide además que, cuando se retome la circulación de trenes, sea gratuito, para compensar las incidencias sufridas por los usuarios. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha anunciado que la Generalitat exige a la compañía ferroviaria que paralice «el servicio de Rodalies hasta que se den las condiciones para retomar el servicio con la fiabilidad que merece el país». El Ejecutivo autonómico «está concentrado en ejercer sus competencias y generar un escenario en el que el servicio pueda restablecerse», ha añadido Paneque en un contexto de choque de autoridad con Renfe.

Una petición que llega después de que la región haya amanecido sumida en una nueva jornada de caos en el servicio ferroviario, puesto que la red está funcionando parcialmente, con diversas líneas cortadas en los puntos de riesgo por los efectos de los temporales Harry y, este sábado, Ingrid. La Generalitat aceptó este viernes los criterios de prudencia exigidos por los maquinistas y anunció que se interrumpiría la circulación en todos los puntos negros identificados en la red. El resultado es una situación de desinformación en la que los usuarios llegan a las estaciones sin saber si su tren va a funcionar.

Ante esta nueva crisis, el Gobierno, Renfe y Adif están reunidos de nuevo desde las 9 de la mañana en la Consejería de Territorio para tratar la situación. El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha explicado este sábado que «está en el interés de todos, del Gobierno, Adif y Renfe, recuperar la confianza de los ciudadanos», también pidió disculpas por los problemas causados. Es el argumento por el cual la operadora ha intentado mantener en lo posible el servicio alternándolo con autobuses por carretera en todos los puntos afectados.

Una reunión en la que la Generalitat ha pedido a Renfe paralizar completamente el servicio. El consejero de Presidencia, Albert Dalmau, ha afirmado que la red de trenes vive «una situación excepcional y sin precedentes», después del accidente mortal del pasado martes en Gelida y un nuevo desprendimiento sobre una vía el viernes en Blanes. Ha admitido también que no se pueden conseguir «milagros» con una línea que padece problemas desde hace tiempo, pero ha asegurado que se trabaja en ello. El Gobierno demanda la paralización total de la red hasta que se solventen todos los problemas.

Lo que se preguntan ahora los usuarios es si cada vez que llueva con cierta intensidad se va a reproducir este caos en el servicio. Después del trágico accidente sufrido por un tren de la R4 de Rodalies el pasado martes, el servicio no se recuperó hasta el viernes, y lo hizo con retrasos generalizados. Un nuevo desprendimiento de rocas este viernes entre Maçanet y Tordera, en la R1, llevó a la Generalitat a anunciar la suspensión parcial del servicio esta madrugada.

Renfe y Adif han comunicado al Gobierno catalán su «incapacidad» de operar la red, informaba esta madrugada el Departamento de Territorio de la Generalitat. En el mismo comunicado se advertía de que Renfe notifica que el servicio de Rodalies se verá afectado en todas sus líneas debido a nuevas revisiones en la infraestructura que se realizarán a lo largo de la jornada para evitar desprendimientos del terreno. El problema, de nuevo, es que esa información no llegó a tiempo a muchos de los usuarios de la red de ferrocarril.