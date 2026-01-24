Bajo la lupa el sistema de protección VioGén, que ampliará sus indicadores de riesgo

La responsable de Violencia de Género, Estudios y Formación del Ministerio del Interior, Belén Crego, en la presentación del sistema VioGén 2. Borja Sánchez-Trillo | EFE

El asesinato de una mujer de 33 años en Alhaurín el Grande (Málaga) vuelve a poner en el punto de mira la eficacia del sistema VioGén, envuelto en el escándalo de fallos en las pulseras telemáticas antimaltrato y con el lastre del colapso de los juzgados especializados y la demora de meses en la atención a las víctimas. Este sistema de protección ante el maltrato incorporará la violencia digital, el intento de estrangulamiento, las agresiones a embarazadas y las amenazas de asesinar a los hijos como indicadores de riesgo para predecir el comportamiento de un maltratador.

Se ha cumplido un año de la presentación de VioGén 2. Hay que hacer balance. Interior puso en marcha el sistema en el 2007 para evaluar el riesgo de que una víctima de violencia de género vuelva a ser agredida por el maltratador: de bajo a extremo o letal. En «riesgo bajo» se había considerado a la última víctima de este tipo de violencia.

Desde ese año, los cuerpos policiales han realizado más de ocho millones de valoraciones de riesgo de las víctimas, 827 ayuntamientos se han sumado y se han registrado casi 900.000 casos. Más de 100.000, activos, es decir, con seguimiento policial.

En enero del 2025, El departamento de Fernando Grande-Marlaska anunció una gran migración hacia un sistema renovado, VioGén 2, que su responsable, al frente de Violencia de Género, Estudios y Formación del Ministerio del Interior, Belén Crego, califica de «muy positiva» desde el punto de vista operativo, pues permite una gestión más rápida y ágil.

Crego asegura que el sistema de protección está en continua revisión y evolución. En los últimos años se han incorporado la estimación del riesgo de menores de sufrir violencia vicaria, planes de seguridad personalizados, instrucciones sobre agresores persistentes —alrededor del 11 % del total de los agresores identificados en VioGén—, la inclusión de casos supervisados o el Protocolo Cero, en el que se incorporan casos al sistema gracias a la intervención de los agentes policiales, sin la denuncia de la víctima. Estos suponen ya alrededor del 30?% de los casos que entran a VioGén.

El siguiente gran paso se producirá este año, según avanza Crego, con una revisión profunda de los indicadores de riesgo y los formularios de valoración de las víctimas. Entre los indicadores que se prevé incorporar están la violencia digital, intentos de estrangulación y agresiones en el embarazo, que perpetra un tipo de agresor sin empatía alguna.

También se incorporarán indicadores relacionados con la violencia vicaria, en concreto las amenazas letales contra los hijos menores, que «son poco prevalentes, pero muy importantes».

La responsable de VioGén refiere un descenso de más del 20?% de los feminicidios desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas de las muertes por violencia de género.