La Xunta exige a Adif un cambio de modelo ante el deterioro «sistémico» de la red y reclama transparencia sobre la LAV Ourense-Santiago

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo SANDRA ALONSO

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, hizo pública una carta dirigida al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, en la que reclama una investigación que aclare las causas del accidente y que implique mejoras preventivas de cara al futuro. El responsable de la Xunta comienza la misiva mostrando su solidaridad con los afectados y la hace extensiva a todos los trabajadores del sector ferroviario. «Como sociedad, debemos valorar el esfuerzo diario de quienes garantizan la movilidad y la seguridad con profesionalidad, especialmente en momentos tan complicados», asegura.

Hace referencia a la aplicación de una nueva limitación temporal de velocidad en la LAV Ourense-Santiago: «Sabemos que se han establecido restricciones similares en otros puntos de la red, en un contexto de creciente preocupación entre maquinistas y otros profesionales», apunta. Asimismo, destaca que las incidencias les obligan a insistir en una cuestión que la Xunta lleva tiempo planteando: el mantenimiento de las infraestructuras de la Red Ferroviaria de Interés General. «Los hechos son claros: incidentes y retrasos cada vez más habituales, tiempos de viaje que se alargan, limitaciones de velocidad en tramos pensados para circular más rápido, y un malestar creciente de los usuarios por vibraciones, sacudidas y vaivenes», denuncia, y añade que todo apunta a un deterioro progresivo del patrimonio que administra Adif y Adif-AV, al tiempo que recuerda el esfuerzo fiscal de todos los contribuyentes.

Diego Calvo señala en la misiva que esta preocupación no es nueva. «Surge de la acumulación de problemas que indican que las inversiones en mantenimiento son insuficientes y que su planificación es mayoritariamente reactiva: se corrigen defectos cuando ya son evidentes y requieren intervenciones grandes y costosas», detalla sobre un modelo que define como pasivo y que acarrea consecuencias serias: «Mientras los defectos se acumulan, baja la calidad del servicio, se alargan los tiempos, aumenta el riesgo de incidentes (y su posible gravedad) y se multiplican los fallos sistémicos y ocultos».

En este sentido, incide en que la Xunta defiende un mantenimiento preventivo y predictivo, que se base en auscultaciones frecuentes, análisis de parámetros y pronósticos sobre la evolución de la infraestructura, para planificar intervenciones más puntuales, menos costosas y con menor impacto en el servicio. «Esto reduciría incidentes y mejoraría la experiencia de los viajeros», señala, al tiempo que reconoce que son conscientes de que este modelo implica aumentar la inversión, tanto para abordar las necesidades como para cambiar inercias organizativas.

Aunque reconoce que la investigación tiene sus tiempos, recuerda que el estado de las vías afecta directamente a la seguridad de las personas. «Como administración competente en emergencias, la Xunta también necesita la información y la coordinación adecuadas para actuar con eficacia en cualquier incidente», apunta.

En este sentido, la Xunta reclama información detallada sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias en Galicia: vías, estructuras, túneles, taludes y elementos de contención, junto con los resultados de los últimos pasos de los vehículos de auscultación en la red gallega. «En concreto, pedimos conocer las causas de la limitación de velocidad en el tramo de 28 km de la LAV Ourense-Santiago, y si es algo puntual o recurrente en ese tramo». También solicita una relación de las limitaciones de velocidad vigentes o aplicadas en el último año en Galicia, sus causas, las actuaciones previstas por Adif o Adif-AV para resolverlas y el calendario de ejecución.

La misiva concluye advirtiendo que los gallegos esperan una respuesta coordinada de las administraciones que priorice la seguridad y la calidad del servicio ferroviario.