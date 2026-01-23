Las víctimas del Alvia estuvieron más de una hora sin asistencia en Adamuz
MADRID / COLPISA
ESPAÑA
La Guardia Civil y las primeras emergencias que llegaron al accidente del Iryo no fueron advertidas por ADIF ni por el 112 de que había un segundo tren que había sufrido un siniestro todavía más grave23 ene 2026 . Actualizado a las 12:34 h.
Las primeras asistencias que llegaron al lugar del accidente ferroviario de Adamuz creían que solo había un tren, el Iryo, descarrilado, y tardaron más de una hora en desplegarse en el segundo convoy, el Alvia, involucrado