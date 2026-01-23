El viajero del Alvia que avisó a la Guardia Civil de la existencia de otro tren en Adamuz: «A las 20.28 todavía estaba andando por la vía»

Restos del Alvia siniestrado en Adamuz, durante el cuarto día del dispositivo de rescate J.J. Guillen | EFE

José María Galán iba en el vagón 4 del Alvia 2384 Madrid-Huelva y fue el primer pasajero del tren accidentado en Adamuz que pudo contactar con la Guardia Civil para comunicarle la existencia de otro convoy. «No teníamos ni idea de lo que nos había pasado. Reaccionamos dentro del instinto de supervivencia. Rompimos las ventanas, salió el humo y vimos a todos los que estaban allí», relató Galán este jueves en declaraciones a Onda Cero.

«Hicimos señales con los móviles, llamamos al 112, pero nadie de los que estábamos allí teníamos idea de que nos habíamos dado con el otro tren», reconoce el pasajero, sobre unos instantes de máxima confusión en los que trataron de organizarse lo mejor posible pese a las circunstancias. «Seguimos por una ruta segura, yo no fui por las vías, atravesamos una valla que estaba rota para ir lo más separado de la vía dentro de que no sabíamos si había un barranco o un puente», señala. En aquel momento, no tenía ninguna constancia de que hubiesen impactado con otro tren.

Las víctimas del Alvia estuvieron más de una hora sin asistencia en Adamuz Melchor Saiz-Pardo / Álvaro Soto

Galán decidió entonces emprender la búsqueda de ayuda. En una travesía que parecía eterna, se encontró con el otro convoy. «Yo vi el tren Iryo a unos 100 metros, pero creí que estaba aparcado», ha subrayado. Allí, apunta, fue donde pudo contactar con un agente de la Guardia Civil, que no tenía conocimiento alguno de la situación. «Nadie se lo había comunicado. Estaban en shock, como yo. Ahí entendí que hubo un choque».

Posteriormente, decidieron regresar hacia el Alvia para ayudar a los afectados, relatando la crudeza de la escena en las vías. «El Guardia Civil orientó la linterna hacia la izquierda para evitar que la gente viese los restos humanos que había por la otra parte», asegura.

En paralelo, Galán explicó que guarda una fotografía por si fuese necesario una prueba documental de la hora y el lugar en el que se encontraba. «Saqué una foto del vagón por si había que enseñarlo, y para tener tiempos. Fue a las 20.20». Apenas ocho minutos continuaba su camino hacia el Iryo, tren al que llegó en torno a las 20.45.

En directo: el primer informe oficial apunta a una fractura previa del carril como principal hipótesis del accidente de Adamuz C. C.

Una vez puesto en conocimiento a la Guardia Civil de la situación, Galán lamentó junto a otros viajeros la incomunicación que padecieron. «Literalmente no estábamos en ningún plan. Estábamos fuera totalmente de rango. Empezamos a hablar entre nosotros y no entendíamos por qué nadie había ido hasta allí», asevera. La cronología de los hechos que expone el pasajero del Alvia contrasta con la información facilitada por el Gobierno, que sitúa a una patrulla de la Guardia Civil a las 20.15 en las inmediaciones del Alvia accidentado.