Feijoo acusa al Gobierno de generar «caos»: «El estado de las vías es reflejo del estado de la nación»
MADRID / COLPISA
El líder del PP reprocha al presidente no dar la cara tras la tragedia de Ademuz y da un ultimátum a Sánchez para que comparezca en el Congreso23 ene 2026 . Actualizado a las 15:56 h.
Finalizado el luto se acabó la tregua. Alberto Núñez Feijoo rompió este viernes su silencio para exigir al presidente del Gobierno que salga a dar la cara tras una semana negra en la red ferroviaria