Feijoo acusa al Gobierno de generar «caos»: «El estado de las vías es reflejo del estado de la nación»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero del 2026, en Madrid (España). Carlos Luján | EUROPAPRESS

Finalizado el luto se acabó la tregua. Alberto Núñez Feijoo rompió este viernes su silencio para exigir al presidente del Gobierno que salga a dar la cara tras una semana negra en la red ferroviaria