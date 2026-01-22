Termina la tregua política y el PP acusa al Gobierno de estar «desbordado» e imponer un relato exculpatorio

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, durante una rueda de prensa en la sede del partido. DANIEL GONZÁLEZ / EFE

La aparente tregua política entre el Gobierno y el PP en torno al accidente de Adamuz acabó este miércoles, sin que se cumplieran los tres días de luto decretados por el Ejecutivo. Las últimas contradicciones del ministro Óscar Puente en lo que afecta a la reducción de la velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona y el nuevo accidente ocurrido en Gelida, en el que murió otro maquinista, llevaron al PP a acusar al Gobierno de «falta de previsión y respuestas contradictorias» provocando una «alarma generalizada en la sociedad», por lo que exigió a un Ejecutivo que ve «desbordado» que ofrezca la información que tenga «apunte a quien apunte». En Génova acusan al Ejecutivo de querer establecer un «relato exculpatorio».

Cuestiona la visita a Moncloa

El PP cuestiona ya que Feijoo acuda a una nueva llamada de Pedro Sánchez para hablar sobre Ucrania si se produce en plena crisis por el accidente de Adamuz. El responsable de infraestructuras del PP, Juan Bravo, reprochó al Gobierno que «conociendo las alarmantes estadísticas sobre siniestralidad ferroviaria, la petición de los maquinistas de bajar la velocidad, las vibraciones en los trenes, los recortes en el manteniendo de las infraestructuras y el deterioro de la red», el ministro Óscar Puente anunciara que el AVE a Barcelona alcanzaría los 350 kilómetros por hora y ahora reduzca la velocidad en algunos tramos. «La falta de transparencia está añadiendo gravedad a los accidentes» y «los ciudadanos se sienten desprotegidos e inseguros», aseguró.

Bravo Arremetió contra Puente por decir que los maquinistas se movilizan «por su estadio anímico». Se movilizan, dijo, porque «el Gobierno no les ha hecho caso hasta que han fallecido dos profesionales». Indicó que el PP ha dado una «lección de prudencia» pese a no recibir información, pero ante «la falta de explicaciones» han decidido exigirlas.

Insistió en que «el control del relato ha sido la prioridad» de Puente y añadió que «les importa más eso que la seguridad de los ciudadanos».

Abascal «la corrupción mata»

Más duro se mostró el líder de Vox, Santiago Abascal, que culpó al Gobierno «corrupto y mentiroso» de los accidentes ferroviarios. «Me parece que esto hay que denunciarlo, y el luto y el silencio no puede servir para no denunciar que la corrupción mata», sostuvo, recordando que el exministro de Transportes José Luis Ábalos está en la cárcel y su exasesor Koldo García fue consejero de Renfe. Junts pidió también la comparecencia de Puente en el Congreso por la «crisis de los Rodalies en Cataluña». El ministro anunció este miércoles que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz. Y, respecto a la crítica sobre su falta de información, dijo que le parece «un poco injusta», pero añadió que va a «entrar al trapo lo menos posible» y centrarse «en lo que importa». «Lo demás, como que no lo oyera. Mi cuerpo y mi mente se defienden así», insistió, añadiendo que no sabe« cuanto» le durará.