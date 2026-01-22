El servicio de Rodalies en Cataluña se restablecerá cuando unas revisiones «extraordinarias» certifiquen el buen funcionamiento de las líneas

Servicio de Rodalies paralizado este jueves en Cataluña Andreu Dalmau | EFE

La consejera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado nuevas «revisiones extraordinarias» del sistema de Rodalies a partir de la tarde de este jueves, y cuando estas inspecciones certifiquen el buen funcionamiento de la línea, la infraestructura ferroviaria volverá a la normalidad gradualmente, aunque no ha precisado la fecha en que el servicio se reanudará.

Así lo ha dicho en rueda de prensa este jueves por la tarde tras seis horas de reunión entre personal de ADIF, Renfe y sindicatos de maquinistas ferroviarios, cuyo encuentro ha permitido «desbloquear» la situación de más de 36 horas sin trenes de Rodalies en Cataluña.

Paneque ha asegurado que el acuerdo alcanzado contempla 13 equipos que desempeñan desde este jueves por la tarde exploraciones en cada una de las líneas de Rodalies, y a medida que se certifique su revisión, los trenes empezarán a circular: «A la luz de estos resultados se retomará el servicio», ha afirmado la consellera.

Los maquinistas se plantan por segundo día consecutivo y paralizan la circulación del servicio de Rodalies en Cataluña La Voz

El caos volvió a reinar este jueves en Cataluña al quedar paralizado por segundo día consecutivo el servicio de Rodalies, en este caso por la protesta de los maquinistas, que han impedido la reanudación del servicio que había anunciado el día anterior el Govern para las 06.00 horas de la mañana. Mientras, las colas en la red viaria por el corte de la AP-7 en Martorell (Barcelona), cortada a raíz del accidente ferroviario de Gelida (Barcelona), han alcanzado los 18 kilómetros.