Seis heridos leves por el choque de un tren de pasajeros contra un camión grúa en Cartagena

Imagen del tren de vía estrecha siniestrado cerca de Cartagena Xavi Hurtado / Europa Press

Un tren de pasajeros de Feve impactó este jueves contra un camión grúa en Cartagena, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias en la Región de Murcia. El suceso tuvo lugar en Alumbres y se saldó, según las primeras informaciones, con seis heridos leves.

El accidente se habría producido cuando el brazo de un camión grúa ajeno a Renfe y a Adif ha invadido el gálibo ferroviario y ha golpeado el tren por la parte lateral, lo que ha provocado la rotura de los cristales de ventanas del convoy. Algunos de los heridos reportaban cortes y otros, ataques de ansiedad. Los heridos son dos hombres de 18 años, otros dos de 26 y 50, y dos mujeres de 62 y 74 años de edad.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha explicado a través de su cuenta de X, que el choque lateral se ha producido con una cesta elevadora de una empresa de electricidad, que realizaba trabajos en el cableado de una vivienda de planta baja junto a la vía.

La Delegación del Gobierno señala que el incidente, durante el cual el tren no llegó a descarrilar, ha tenido lugar a las 12.05 en el punto kilométrico 6,6, entre Alumbres y La Esperanza, y en el tren viajaban 16 pasajeros, a los que se les ha proporcionado transporte alternativo. La circulación ya ha sido reanudada en la zona. El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, está en «comunicación permanente» con los servicios de emergencia, según ha explicado a través de X. Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha querido enviar «un mensaje de tranquilidad» y su «deseo de una pronta recuperación a los heridos» también a través de redes sociales.