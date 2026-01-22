Renfe, la Generalitat y los maquinistas acuerdan restablecer el servicio del Rodalies

Reunión entre los representantes de la Generalitat, el Semaf, Adif y Renfe, después de que el Gobierno catalán haya decidido abrir un expediente a la operadora ferroviaria por no prestar esta mañana el servicio de Rodalies Andreu Dalmau | EFE

La Generalitat y los principales sindicatos de maquinistas de Renfe han llegado a un acuerdo para restablecer la circulación de Rodalies en Catalunya tras más de 36 horas sin servicio, después del accidente de un tren en Gelida (Barcelona) que dejó una víctima mortal y diversos heridos, según han informado fuentes del Govern y de Adif.

El documento se negoció en una reunión en la Estación de Sants, que empezó sobre las 11.00 horas y en la que participaron representantes del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), de Renfe, de ADIF y de la Generalitat. En paralelo, en la sede del Departamento de Territorio de la Generalitat se han reunido el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, y la titular de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, con representantes de Protección Civil y Rodalies en el marco del Centro de Coordinación Operativo de Cataluña (CECAT) .

El caos volvió a reinar este jueves en Cataluña al quedar paralizado por segundo día consecutivo el servicio de Rodalies, en este caso por la protesta de los maquinistas, que han impedido la reanudación del servicio que había anunciado el día anterior el Govern para las 06.00 horas de la mañana. Mientras, las colas en la red viaria por el corte de la AP-7 en Martorell (Barcelona), cortada a raíz del accidente ferroviario de Gelida (Barcelona), han alcanzado los 18 kilómetros.