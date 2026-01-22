Los maquinistas se plantan por segundo día consecutivo y paralizan la circulación del servicio de Rodalies en Cataluña

Servicio de Rodalies paralizado este jueves en Cataluña Andreu Dalmau | EFE

El servicio de Rodalies y Regionales continúa este jueves paralizado en Cataluña por segundo día consecutivo, ya que apenas ha salido algún tren esta mañana de la estación de Sants, lo que ha generado desconcierto entre los usuarios, que esperaban poder acceder a algún convoy a primera hora. El sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, ya advirtió ayer de que los conductores de trenes no volverían a conducir convoyes si no se les garantizaba la seguridad, y algunos de ellos no se han presentado esta mañana a sus puestos de trabajo, pendientes del resultado de una reunión este jueves con Renfe.

La Generalitat anunció anoche que el servicio se recuperaría a partir de las 06.00 horas de este jueves, si bien el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, advirtió de que «no será un día fácil», ya que se prevé que la reanudación del servicio ferroviario sea «compleja». Los pasajeros se han encontrado esta mañana que los paneles informativos de las estaciones se encontraban en negro, sin previsión de salidas de convoyes durante la mañana, y que no podían acceder a los andenes. Muchos se han quejado de la incertidumbre que les provoca esta situación, ya que esperaban coger algún tren en algún momento de la mañana, si bien no con las frecuencias habituales.

Puente pide «altura de miras» a los maquinistas y «bajar el suflé emocional» Iva Anguera

Por megafonía y a través de las redes sociales, Renfe informa de que no presta servicio por «causas operativas» y recomienda consultar los servicios alternativos a los canales habituales de Rodalies de Cataluña y planificar el viaje con medios de transporte complementarios. También el Gobierno catalán informa de esta situación en la redes sociales y recuerda que ha adoptado medidas como reforzar los autobuses y los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC), recomendar teletrabajo a las empresas o mantener levantados los peajes de la C-32, una medida esta última que pretende ayudar a los atascos que puede generar el corte de la AP-7.

Reunión entre los representantes de la Generalitat, el Semaf, Adif y Renfe, después de que el Gobierno catalán haya decidido abrir un expediente a la operadora ferroviaria por no prestar esta mañana el servicio de Rodalies Andreu Dalmau | EFE

Semaf denuncia que «no se hace caso» a los reportes de centenares de maquinistas

El secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf, Diego Martín, ha denunciado que son centenares, y no uno solo, los maquinistas que reportan a ADIF incidencias en la red y que no reciben respuesta ni se toman medidas al respecto. En la línea Madrid-Barcelona ha asegurado que llevan más de un año y medio reportando defectos a ADIF y reclamando que se adopten medidas pero que, «casualmente», es ahora (tras los graves recientes accidentes ferroviarios ocurridos) cuando se establecen limitaciones temporales de velocidad.

«No sabemos por qué estos reportes que realizamos los maquinistas no se tienen en cuenta o si ya se normaliza el estado de la infraestructura. El problema es que se normalice que, al final, los maquinistas no tengan respuestas», ha lamentado en una entrevista en Onda Cero.