Localizado y entregado a su familia el perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz

Los emojis de aplauso se suceden en la publicación de la cuenta oficial del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA, de la Agencia de Emergencias de Andalucía). Su mensaje de hoy no habla de incendios, sino de Boro, porque esta mañana un grupo de bomberos forestales ha encontrado al perro que llevaba cuatro días extraviado, tras el accidente ferroviario de Adamuz. En un mensaje difundido a través de la red social X, antes Twitter, el Plan Infoca ha mostrado las imágenes de los bomberos entregándole el animal a su dueña Ana, que aún presenta de forma visible las secuelas del accidente.

Un guarda de campo ya había conseguido localizarlo este miércoles pero no lo había podido capturar porque se escapó cuando intentaban cogerlo. Su dueña, Ana, una de las viajeras del Iryo, ya explicó al día siguiente del accidente que era un perro adoptado en una protectora y era muy miedoso. Boro, un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua, viajaba en el vagón siete del tren Iryo accidentado en Adamuz con ella y la hermana de esta. Ambas resultaron heridas y el animal se escapó del lugar del accidente.

Desde el primer momento Ana pidió ayuda para localizar a su perro: «Se ha escapado, lo he visto irse, sé que está vivo pero no sé dónde está y no me puedo quedar de brazos cruzados. También es familia». La búsqueda de Boro se extendió rápidamente por las redes sociales.

Desde la mañana del miércoles, miembros de Pacma escoltados por la Guardia Civil buscaban al animal tras obtener la autorización para acceder a la zona del siniestro por parte del Ministerio del Interior. Les acompañaba la portavoz de la familia que ha denunciado la desaparición de Boro.