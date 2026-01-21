El juez prorroga el secreto de la investigación sobre los pagos en metálico en la sede del PSOE

El exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón en el Tribunal Supremo tras declarar ante el juez en relación al caso Koldo. MARISCAL / EFE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el caso Koldo, ha acordado prorrogar durante un mes más el secreto de la pieza separada en la que se encuentra la documentación aportada por el PSOE sobre los pagos en metálico realizados a cargos y trabajadores del partido entre los años 2017 y 2024. El pasado mes de diciembre, el magistrado declaró secreta esta pieza de la investigación durante un mes. Y ahora, ha decidido ampliar esa prórroga otros 30 días, según informaron fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

La «gravedad» de los hechos investigados es lo que llevó a Moreno a tomar esta decisión, además del carácter de las diligencias que se están practicando en este caso y el hecho de que la información aportada por el PSOE tiene «carácter reservado». El juez precisaba que los datos sobre esos pagos en metálico afectan a cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios del PSOE, lo que a su juicio determinaba que se estime «racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto mientras se practican las diligencias de investigación pendientes».

«La exclusión de la publicidad de las actuaciones no puede contemplarse como un límite a la libertad de información, sino, más amplia y genéricamente, como un impedimento al conocimiento, por parte de cualquiera, de las diligencias judiciales practicadas en la fase de instrucción», señalaba.

El instructor añadía que todo ello está amparado «en la exclusiva finalidad de asegurar la efectiva represión del delito, concepto de ineludible valor y alcance constitucional que se antepone incluso a los de las partes en el proceso, con la única excepción del ministerio fiscal».

Tras el requerimiento del juez, el PSOE entregó un dispositivo de memoria en el que se incluía el listado y todos los justificantes de los pagos en metálico efectuados esos años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes. Antes, el partido preguntó si lo que requería el magistrado eran únicamente los pagos a los exsecretarios de organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán y al exasesor de Ábalos Koldo García, investigados en el caso Koldo, pero Moreno aclaró que debían entregarse los justificantes de todos los pagos.

«Potencialmente delictivas»

El juez Moreno abrió el pasado mes de noviembre esta pieza separada a instancias del juez Leopoldo Puente tras las declaraciones en el Tribunal Supremo del exgerente del PSOE Mariano Moreno y la empleada del partido Celia Rodríguez, que evidenciaron la falta de controles en los pagos en metálico, y la empresaria Carmen Pano, que aseguró que en dos ocasiones entregó en la sede de Ferraz dos bolsas con 45.000 euros cada una. Moreno declaró que los pagos en metálico «estaban en la cultura organizativa del funcionamiento normal de la comisión ejecutiva federal» y el juez mostró su extrañeza ante ese procedimiento.

Puente pidió entonces a la Audiencia Nacional que investigara esas prácticas de pago en metálico «en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas».