La Fiscalía de Córdoba crea un grupo de trabajo y supervisa la investigación del accidente de Adamuz

Imagen aérea de las tareas de rescate Ana Beltran | REUTERS

El fiscal jefe provincial de Córdoba, Fernando Sobrón, anunció que han creado un grupo de trabajo en el seno de la Fiscalía de Córdoba integrado por tres fiscales, que colaborarán con el juzgado en la investigación del accidente de Adamuz. No obstante, reconoció que todavía están en el inicio de una tarea compleja. Alertó de que sería una «imprudencia» hacer «alguna referencia a la investigación» que se lleva a cabo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro. En cualquier caso, mostró su deseo de que «sea lo menos larga posible», a pesar de que la Fiscalía de Córdoba no ha tenido antes «una tragedia de estas características» y, en consecuencia, destacó que están todos «muy afectados».

Serán tres los fiscales que lleven un caso y que ya están recabando información sobre «las labores de identificación» de los cadáveres, así como «las cuestiones técnico-jurídicas en este momento van paralelas», antes de apuntar que de las primeras reacciones jurídicas de las familias, de las que se ha enterado «por los medios de comunicación». Sobre las posibles personaciones en la causa remarcó que «no estamos todavía en la fase técnico-jurídica» y ahora «es la fase de investigación y de asistencia a las víctimas».

Sobrón ya estuvo el domingo en el lugar de los hechos: aunque se encontraba fuera de la provincia, pudo llegar hasta Adamuz acompañado de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y el fiscal que aborda las causas judiciales de Montoro. Asimismo, se desplazaron al Centro de Integración de Datos «para ver cómo se estaba realizando toda la identificación de las personas que habían fallecido».