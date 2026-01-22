El CIS de Tezanos apunta a la victoria del PP en Aragón, aunque necesitaría a Vox para gobernar

El presidente del PP-Aragón y candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, interviene durante la presentación de la lista del Partido Popular por la provincia de Huesca para las elecciones del 8 de febrero en el claustro de la Iglesia de San Pedro. JAVIER BLASCO | EFE

La encuesta preelectoral del CIS de Tezanos sobre las elecciones autonómicas de Aragón señala que el PP es el partido con mayor probabilidad de voto, con un 35,3 %, aunque necesitaría a Vox para gobernar. El PSOE obtendría un 26,7 %; Vox alcanzaría un 15,1 %; CHA un 6,9 %; IU-Movimiento SUMAR sacaría un 5 %, Podemos-AV, un 2,5 % y Teruel Existe un 2,2 %.

En cuanto al reparto de escaños, el PP se movería en una horquilla entre 25 y 29 escaños y el PSOE entre 17 y 23, Vox estaría entre los 10 y los 13 escaños, CHA podría lograr entre 3 y 5 escaños, IU-Movimiento Sumar de 1 a 3, Podemos-AV sacaría uno o ninguno y Teruel Existe de 1 a 2 escaños. Por su parte, el PAR, con el 1,5% de los votos, no alcanzaría escaño. El CIS ha realizado la encuesta preelectoral de Aragón del 12 al 15 de enero con una muestra total de 3.313 entrevistas.

En las últimas elecciones autonómicas, el PP obtuvo 28 escaños; el PSOE, 23 diputados; Vox, 7; Teruel Existe, 2; Chunta Aragonesista, 3, e IU, Podemos y PAR un diputado cada uno.

Escasa fidelidad electoral

Un 54,1 % de los aragoneses afirma que votan por un partido u otro, o no votan según lo que más les convenza en ese momento. Un 22,1 % votan siempre por el mismo partido, y un 19,8 %, por lo general suelen votar por el mismo partido.

El 53,3 % de los encuestados decide el partido o coalición por la que va a votar mucho antes del inicio de la campaña electoral. Un 18,3 % lo decide durante la última semana de la campaña. Un 13,5 % al comienzo de la campaña electoral. Un 6,5 % el mismo día de las elecciones. Y un 6 % durante la jornada de reflexión, la víspera de las elecciones.