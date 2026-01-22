Arranca el juicio del caso Mediador que investiga sobornos para instalar placas solares en Canarias

El general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Nava (a la derecha) y el llamado Marco Antonio Navarro Tacoronte, en la primera sesión del juicio Ramón de la Rocha | EFE

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzga desde este jueves la primera de las tres piezas del caso Mediador: sobre la trama de sobornos para instalar placas fotovoltaicas en el archipiélago.

La Fiscalía solicita una pena de un año por un presunto delito de cohecho para el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte (que da nombre al caso), según el escrito recogido por Europa Press. Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ex diputado del PSOE conocido como Tito Berni, ha sido una de las figuras más mediáticas del caso Mediador. Aunque no está acusado en esta primera pieza, aparece en el relato fiscal como una de las personas que recibían a empresarios en el Congreso de los Diputados.

La Fiscalía relata que Bautista entró en contacto con Navarro Tacoronte por sus contactos en el mundo empresarial y el ámbito público en Canarias, al presentarse como una persona «integrada» en el Gobierno regional.

Así, Navarro se ofrecía a conseguir la celebración de contratos con entidades del mundo empresarial y prometía acceder a la concesión de subvenciones a favor de la empresa de Bautista, aparte de formalizar «lucrativos contratos» con la Administración pública, señala la Fiscalía.

También sostiene que organizaba encuentros con personas influyentes del ámbito político o económico principalmente, caso del general de la Guardia Civil, que actuaba en connivencia con Navarro.

3.000 euros para la novia

Estos encuentros se desarrollaban en restaurantes donde el empresario «siempre asumía el pago de los gastos», según el relato de la Fiscalía.

Progresivamente, las exigencias del general y del mediador iban en aumento, como la petición de contratación de algunas personas en las empresas de Bautista —como la novia del general, con un sueldo mensual de 3.000 euros— e incluso al propio militar.

El letrado de Antonio Navarro Tacoronte considera importante «abstraerse» de las acusaciones de la Fiscalía ante la lectura de un escrito «grueso», ya que los hechos de este procedimiento solo «se contraen a una cuestión: las relaciones privadas y empresariales» entre particulares. «Navarro Tacoronte es un mero particular, cuya labor profesional ha sido la de intermediar entre personas particulares a lo largo de los años, relaciones entre empresarios particulares que entablan contacto con el fin de intentar ofrecer sus servicios».

«La actividad de mi cliente es privada y particular, pone en contacto a particulares. Como consecuencia de esa actividad, evidentemente, recibe una remuneración», ha argumentado.

Al término de la sesión judicial de este jueves, que comienza a juzgar la primera de las tres piezas del caso Mediador, la Fiscalía ha incorporado al procedimiento de juicio nuevas pruebas consideradas «absolutamente pertinentes», en concreto, a dos testigos guardias civiles y una prueba de grabación.