Sánchez y Moreno acuerdan un homenaje de Estado a las víctimas de Adamuz el sábado 31 de enero en Huelva

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a los medios antes de trasladarse al lugar del accidente. A 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). Joaquin Corchero | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han mantenido una conversación telefónica esta tarde y han acordado auspiciar juntos un homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) el sábado 31 de enero en Huelva, han informado fuentes de ambos Ejecutivos.

Hasta el momento hay 43 fallecidos, de los cuales 25 son originarios de Huelva y por tanto el Gobierno Central y autonómico han decidido llevar a cabo el funeral de Estado en esta localidad a pesar de que el accidente se produjo en la provincia de Córdoba.

No obstante, según ha indicado este mismo miércoles la Guardia Civil, todavía hay dos personas que permanecen desaparecidas de modo que la cifra final de fallecidos podría ascender a 45. Según trasladaron fuentes de Moncloa en la víspera, la intención del Gobierno era celebrar un homenaje de Estado en las próximas semanas, una vez que localicen a todas las víctimas.