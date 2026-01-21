Rescatan cuatro cadáveres en el Alvia con maquinaria pesada

Una de las grandes máquinas que trabaja en la zona Jorge Zapata | EFE

La maquinaria pesada se abrió paso este martes en las vías de Adamuz donde descarrilaron los dos trenes. La llegada de dos grandes grúas logró su objetivo principal: permitir el acceso de los rescatadores a los dos vagones delanteros del Alvia. De esta forma, los servicios de emergencia lograron extraer este martes cuatro cadáveres (tres localizados el lunes y otro ayer) del interior del tren con destino a Huelva. Así las cosas, la cifra de fallecidos ha aumentado hasta 42, seis de ellos viajaban en el Iryo y 36 en el Alvia. Durante esta tarde, los equipos forenses han realizado las autopsias correspondientes a los último cuatro pasajeros encontrados en los vagones.

Desde el domingo y hasta este martes a las ocho de la tarde se han realizado un total de 42 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el siniestro férreo. Del total, 25 han sido ya plenamente identificados, en todos los casos a través de las huellas dactilares. Un total de 37 personas continúan ingresadas, de las que 33 son adultos y cuatro niños. Nueve están en la UCI. La cifra de altas ha ascendido a 86 tras registrarse tres nuevas salidas hospitalarias.

El servicio de emergencias detalló que los bomberos trocearon y cortaron los restos del Alvia «para poder retirar los vagones por partes», unos restos que «serán retirados por carretera en contenedores».

Después de que dos excavadoras nivelaran el terreno durante la madrugada, dos enormes grúas —una de ellas capaz de levantar hasta 300 toneladas y la otra, 400— comenzaron a izar los vagones. Durante la noche, los trabajos se centraron en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo y en apuntalar los últimos coches de este.

La Junta de Andalucía informó de que los dos vehículos y los cinco camiones de Grúas Alhambra, la empresa granadina encargada de las labores de desescombro, llegaron el lunes escoltados por la Guardia Civil. También se desplazaron siete operarios y dos técnicos. «Las tareas son muy complejas por el terreno y por el tipo de elementos que hay que mover», relató Rafael Marín, responsable de la compañía en la zona. Cada vagón puede pesar más de 20 toneladas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, centró el foco en las complicaciones del operativo. «La dificultad está en que la maquinaria pesada tiene difícil encaje para poder trabajar y poder elevar esos vagones para que puedan trabajar los bomberos y, por tanto, entrar también los médicos forenses con la Guardia Civil y certificar e identificar a esas personas fallecidas», según aseguró Moreno el lunes.

El ministro Óscar Puente detalló este martes que «la mayor complejidad del operativo ha estribado en asentar las grúas sobre el terreno». En cualquier caso, los trabajadores de Grúas Alhambra iniciaron ayer las tareas principales. Se ocuparon primero del vagón número ocho del Iryo, el único de este tren que quedó tumbado y que se encontraba junto a las instalaciones técnicas de ADIF en Adamuz.

Sin embargo, cuando los trabajadores comenzaron a elevar este vagón, descubrieron que había un cadáver en su interior. Entonces se detuvo el izado del coche, según relató el ministro de Transportes, Óscar Puente, para que los servicios de emergencia pudieran confirmar la presencia del cuerpo. En ese momento, el vagón ocho del Iryo —el que descarriló al pasar por la vía— quedó inmovilizado por orden de la Guardia Civil para que sus especialistas pudieran analizarlo, hacer fotografías y recoger pruebas. Tras terminar su labor con el ocho, los obreros tenían previsto comenzar a mover los vagones seis y siete.

El problema de la lluvia

Los trabajos dependen de las necesidades de los investigadores sobre el terreno, de los hallazgos que se vayan realizando o, incluso, de las condiciones meteorológicas. Después de dos jornadas frías de madrugada pero soleadas, para hoy, a partir del mediodía, se espera la llegada de lluvias a Adamuz por la borrasca Harry, un contratiempo que puede ralentizar las labores de desescombro.