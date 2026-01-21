Las redes se llenan de falsas imágenes creadas con inteligencia artificial y bulos

La imagen generada por la IA que difundieron algunos medios sin percatarse de que era falsa IA

El accidente entre los dos trenes ha disparado los bulos: desde historias falsas a imágenes que no tenían nada que ver con la realidad, ya que las fuerzas del orden no dejaron que los medios se acercasen al convoy. Incluso medios que habitualmente velan por ser especialmente escrupulosos con la información cayeron en la trampa. Durante los primeros momentos de confusión, la web de la Cadena Ser ilustró la noticia con una imagen generada por inteligencia artificial (IA) donde se veía la cabecera del tren Iryo totalmente destrozada y rodeada de bomberos. La fotografía llevaba la marca de agua de Gemini (una herramienta de IA) y tampoco se percataron de algunas incoherencias visuales, como unos camiones de bomberos deformes. Canal Sur también la dio por real, pero la emisora nacional la retiró a los pocos minutos y publicó un tuit pidiendo disculpas explícitas: «Durante unos minutos la página web de la Cadena SER ha tenido publicada una imagen remitida a la redacción que había sido generada por IA. Pedimos disculpas por su publicación sin su correcta verificación». Otra foto inventada fue la del vagón del Iryo aplastado entre otros coches de pasajeros y rodeado de bomberos.

Los medios con fotoperiodistas formados detectaron rápidamente que era una creación digital con sus errores típicos: las figuras de los bomberos raras o fundidos con los camiones. También muestra dos trenes Iryo chocando, cuando la realidad fue un choque entre un Iryo y un Alvia. Además, el paisaje no coincide con la zona de Adamuz.

Otra foto irreal que circuló fue una captura aérea en la que se veía mucho fuego en la zona. Al compararla con las fotos reales de la Guardia Civil quedaba en evidencia que no era veraz.