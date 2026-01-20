El presidente de Acciona no acude a la comisión de investigación del caso Koldo Navarra

El presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales. JJ Guillén | EFE

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, no acudió este martes a la comparecencia a la que estaba citado en la comisión de investigación sobre licitación de obras públicas del Gobierno de Navarra que se celebra en el Parlamento Foral. En su lugar, la compañía envió al miembro del comité de dirección del grupo Joaquín Mollinedo, acompañado del abogado del grupo empresarial. Pero no pudieron acceder a la sala de comparecencias, ya que no estaban citados por la comisión. Su presidenta, Irati Jiménez, constató «la incomparecencia» al «no haber motivo justificado» para no acudir por parte del presidente de Acciona.

Por ello, la comisión volvió a citar a Entrecanales para el 9 de febrero. Acciona concurrió en UTE junto con Osés Construcción y Servinabar en la adjudicación para la duplicación de los túneles de Belate. Tras el primer informe de la UCO, en el que se citaba que Cerdán podría tener el 45 % de la empresa Servinabar, esta salió de la UTE que realiza las obras.

Acciona defendió este martes que con la personación de los representantes designados para sustituir al presidente en la comisión de investigación da por «cumplido» el «trámite de la comparecencia». La compañía lamentó que esta comparecencia «no haya podido tener lugar por causas ajenas a su voluntad» y subrayó que ya planteó la comparecencia de Acciona Construcción «sin haber obtenido respuesta». «Hoy se ha desatendido el derecho de Acciona a designar su representante ante la comisión con arreglo a la legislación aplicable», añade la constructora.

Todos los grupos del Parlamento de Navarra, a excepción de Vox, se mostraron partidarios de que sea el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, el que comparezca en la comisión de investigación

La presidenta de este órgano, Irati Jiménez, aclaró que la citación era para el presidente de Acciona, no a la empresa como persona jurídica. De hecho, este miércoles está citado el exdirector de Acciona Construcción Justo Manuel Perelegrini, que si la citación fuese para Acciona Construcción, al haber sido cesado, no debería acudir, pero se mantiene su citación por ser él quien está llamado.