Mario, el opositor fallecido en Adamuz que nació y murió el mismo día

José Antonio Guerrero MADRID / COLPISA

Familiares de las víctimas de la colisión entre dos trenes en Adamuz
Familiares de las víctimas de la colisión entre dos trenes en Adamuz Rafa Alcaide | EFE

Su familia, que estudia emprender acciones legales, le esperaba con una tarta para celebrar su cumpleaños. «A las siete nos dijeron que mi niño estaba desaparecido y a las nueve que estaba muerto. ¡Dos horas después, por Dios!»

21 ene 2026 . Actualizado a las 14:43 h.

Mario Jara cumplió 42 años el día de su muerte. Mario, cordobés de nacimiento y residente en Huelva, regresaba a casa tras haber acompañado voluntariamente a sus alumnos onubenses a Madrid para realizar unas oposiciones de

