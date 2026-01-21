Mario, el opositor fallecido en Adamuz que nació y murió el mismo día
Su familia, que estudia emprender acciones legales, le esperaba con una tarta para celebrar su cumpleaños. «A las siete nos dijeron que mi niño estaba desaparecido y a las nueve que estaba muerto. ¡Dos horas después, por Dios!»21 ene 2026 . Actualizado a las 14:43 h.
Mario Jara cumplió 42 años el día de su muerte. Mario, cordobés de nacimiento y residente en Huelva, regresaba a casa tras haber acompañado voluntariamente a sus alumnos onubenses a Madrid para realizar unas oposiciones de