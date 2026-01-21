Mario, el opositor fallecido en Adamuz que nació y murió el mismo día

Familiares de las víctimas de la colisión entre dos trenes en Adamuz Rafa Alcaide | EFE

Mario Jara cumplió 42 años el día de su muerte. Mario, cordobés de nacimiento y residente en Huelva, regresaba a casa tras haber acompañado voluntariamente a sus alumnos onubenses a Madrid para realizar unas oposiciones de