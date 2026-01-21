Las familias de las víctimas del accidente de Adamuz: «Mi madre se fue y mi hermano me dijo en el hospital: con los pies tocaba cadáveres»

Un perro de la Guardia Civil en el interior de uno de los vagones siniestrados GUARDIA CIVIL | EFE

Mientras los perros de la Guardia Civil rastreaban entre carteras y objetos olvidados en los vagones, las familias de las víctimas que se dejaron la vida en los pasillos de esos trenes se enfrentaban a lo peor. Fidel Sáenz de la Torre es el hijo de Natividad, una abuela que se había llevado a sus nietos a ver el musical El rey León a Madrid. Regresaban junto a otro hermano de Fidel, que se salvó, al igual que sus dos hijos. Este martes lo visitó en el hospital para contarle que no volverían a ver a su progenitora. Un trance que compartió en programas como Espejo Público o los telediarios de la televisión pública.

Entre lágrimas, un vecino de Huelva muy vinculado a las cofradías contaba: «Mi madre se fue y cuando se lo fui a comunicar a mi hermano al hospital nos contó que con los pies tocaba cadáveres: empezó a llorar y nos dijo que no sabía cómo estaba vivo. Después de dar vueltas el vagón, estuvo una hora y media entre los hierros; nos decía: “A mí se me iba la vida, yo me asfixiaba”». «Mamá iba rezando el rosario en ese momento y yo estoy seguro de que mi madre ha hecho que el amor de su vida, Jesús de Nazaret, hiciera el milagro de dejar a mis hijos aquí y por eso mi hermano me dice desde el hospital: “Tienes que contarlo, que muchas veces nos enfadamos por cosas pequeñas y la vida se va”».

Esto lo fue explicando en varias televisiones en las que también dejó un consejo: decir más «te quiero» a las personas que lo merecen. «Yo a veces me iba de casa de mi madre sin darle un beso y ahora lo lamento».

La hermana y la pareja de Jesús Saldaña, un joven médico de Huelva que regresaba a Madrid para trabajar en el Hospital La Paz, llamaron a todos los medios que pudieron para tratar de localizarlo. Fue uno de los desaparecidos que más costó encontrar, porque se confundió con otro con el mismo nombre; les dijeron que él había sido trasladado en una ambulancia hasta Córdoba, pero después nadie daba señales de Jesús.

Un cardiólogo brillante

La desesperada búsqueda tuvo eco en las redes sociales, con mensajes de su hermana mayor, Natalia García, especialista en Pediatría que ejerce en el Hospital Materno-Infantil de Málaga, o de un amigo suyo, que publicó la fotografía de Saldaña y decía que no sabían nada de Jesús desde que ocurrió el siniestro.

Saldaña siempre destacó en sus estudios. Cuenta la agencia Efe que en el 2013 fue noticia al haber conseguido la nota más alta de la provincia de Málaga en la prueba de selectividad (un 13,81), tras lo que se decantó definitivamente por estudiar Medicina en la Universidad de Málaga. En Secundaria se llevó el premio al mejor expediente académico otorgado por el Ayuntamiento de Málaga y también el de mejor expediente en bachillerato.

Los perros de rastreo inspeccionando los vagones Jorge Zapata|Jorge Zapata | EFE

Mientras, en Punta Umbría, los vecinos pasaron una jornada consternados y dejando flores ante la tienda de ropa de otra familia quebrada para siempre. Entre las víctimas mortales están la madre, el padre, un hijo y un sobrino. Solo sobrevivió Cristina, una niña de seis años que se llama como su madre, y que apareció deambulando por las vías. Diario Sur pudo hablar con la agente de la Guardia Civil que la cuidó la noche del accidente. Entre tanta mala suerte para esta familia, la pequeña se zafó de todos los obstáculos: se despertó entre el caos de la colisión, intentó despertar a un hombre para que la ayudase y salió al exterior, donde cayó por un terraplén hasta que un guardia civil la vio y una vecina de su pueblo la reconoció. «La niña no era consciente de lo que estaba pasando», explicó en El programa de Ana Rosa la agente que la cuidó. A su abuela, dice, le ha contado que el hombre al que intentó despertar cuando se encontraba boca abajo tras la tragedia tenía «el mismo chaquetón que su hermano».

David Cordón, padre del futbolista del Getafe David Cordón Mancha, Davinchi, se ha sumado este martes a las nómina de víctimas oficiales por el accidente, según confirmaron en sendos comunicados oficiales tanto el club madrileño como el Recreativo de Huelva, entidad en la que se formó Davinchi. David Cordón Mesa, de 50 años, fue jugador del Atlético de Madrid, Sevilla y Recreativo de Huelva, entre otros equipos.

Banderas a media asta y cinco municipios con víctimas mortales

En la provincia de Huelva se han decretado tres días de luto oficial y las banderas ondean a media asta en todos los edificios públicos. Las localidades natales de los fallecidos han organizado diferentes homenajes para recordar a los vecinos que se dejaron la vida en el accidente.

Aunque la capital, Huelva, es la que registra el mayor número de víctimas (alrededor de 15 en el total de la provincia, ya que el tren Alvia se dirigía hacia allí), en Punta Umbría el accidente ha dejado la cicatriz más grande. Han muerto cinco vecinos de este pueblo; cuatro pertenecen a la misma familia, de la que solo se salvó una niña de seis años. El quinto es Rafael Millán Albert, un vecino de 52 años y trabajador de la zona ORA de Punta Umbría, que también era muy querido.

Búsqueda y bulos

Otros municipios onubenses, como Isla Cristina, lloran a dos mujeres: Pepi y Josefa, madre e hija. De Gibraleón eran otras dos víctimas mortales: un costalero de la Semana Santa, José María Martín, de 37 años, y Eduardo Domínguez, de 54, que regresaba de presentarse a las oposiciones de prisiones. En Lepe perdieron a una mujer de 27 años, Miriam del Rosario Alberico. Su búsqueda generó mucha angustia a la familia debido a la difusión de bulos en las redes sociales mientras intentaban localizarla. Les hicieron creer que estaba viva y no era verdad. Granada celebrará el viernes en la catedral un funeral por todos ellos.