El juez acuerda cita a Gaspar Zarrías, expresidente de la Junta de Andalucía, para aclarar su relación con Leire Díez

Gaspar Zarrías, en una imagen de archivo BENITO ORDÓÑEZ

El juez de Madrid que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez por ofrecer favores a cambio de información comprometedora de cargos de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción ha citado a declarar el 16 de abril, en calidad de testigo, a Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía.

El magistrado Arturo Zamarriego accedió así a lo solicitado por el Partido Popular, personado como acusación popular, y por la Fiscalía. Acordó la declaración del exdirigente socialista «para que manifieste su relación personal con los investigados en esta causa», así como con la consultora Zaño Sociedad.

La representación legal del PP pidió su imputación apuntando que la empresa Zaño Sociedad Consultora, administrada por el propio Zarrías —«históricamente vinculado al PSOE»—, «podría haber participado activa y decisivamente en los hechos que constituyen el objeto de la presente causa, financiando las actuaciones indiciariamente delictivas investigadas». Para ello, adjuntó noticias de prensa que señalaban que Leire Díez «habría sido formalmente contratada» por esa consultora entre junio y octubre de 2024.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid advirtió a Zarrías de que, «de no comparecer ni alegar causa legal, se le podrá imponer una multa de 200 a 5.000 euros». En la misma resolución, el instructor descarta la petición de Vox de citar como testigo al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Por el momento, el juez investiga a Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Su juzgado acumuló varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de la difusión de los audios en los que se la escucha hablar en un despacho de abogados con empresarios con el supuesto objetivo de buscar información comprometedora contra el citado Balas y el fiscal de Anticorrupción, José Grinda. Unas conversaciones que la exmilitante del PSOE enmarcó en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas policiales del Estado.

Trabajo periodístico

La comparecencia de Zarrías tendrá lugar después de que el pasado 11 de noviembre el juez tomara declaración como investigada a Díez. Aquel día, esta manifestó que se reunió dos veces con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en abril de 2024 y que lo hizo «como periodista». Asimismo, negó que trabajara para la formación que dirige Pedro Sánchez o que tuviese vínculo con la dirección del partido, como se escucha en los audios aportados en la investigación.

A la declaración del exvicepresidente andaluz se sumarán las de otros tres testigos, a petición de la asociación Hazte Oír: uno citado para el mismo 16 de abril y otros dos para el día 24. El juez cree que pueden «esclarecer las reuniones controvertidas» que se investigan en esta causa.

La causa nació a raíz de una denuncia que presentó Hazte Oír (a la que se sumaron otras de varias asociaciones) después de que se dieran a conocer sin autorización los citados audios en un despacho de abogados. La Fiscalía también actuó para denunciar un intento de soborno contra dos fiscales: Ignacio Stampa y José Grinda. De hecho, en la investigación consta otra grabación de una reunión que Díez mantuvo el 7 de mayo de 2024 con el fiscal Stampa, en la que asegura que no se reconoce y pidió al juez que declarara la nulidad de todos los audios aportados.

En otro auto, el juez Zamarriego descarta que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor en Transportes, Koldo García, participen en la causa como acusaciones particulares. El instructor sostiene que ambos se limitaron a manifestar que tuvieron conocimiento a través de los medios de la existencia de «una serie de reuniones» en las que Díez habría manifestado tener bajo su control sus respectivas defensas jurídicas en otras causas para «beneficiar al PSOE».