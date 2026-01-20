Guardiola aguanta el pulso a Vox y el PP presidirá la Asamblea de Extremadura

La presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, junto al secretario general del PP en Extremadura, Abel Bautista. JORGE ARMESTAR / EUROPA PRESS

El PP y Vox llevaron hasta el final la ruptura de las negociaciones para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura y formar un Gobierno de coalición. Como consecuencia, el PP se hizo este martes con la presidencia de la Asamblea extremeña en la sesión constitutiva de la Cámara. Los populares habían ofrecido en principio a Vox esta presidencia como parte del acuerdo para alcanzar un pacto pero, ante la negativa de Vox a asumir un compromiso de investidura, el PP decidió presentar a su propio candidato, Manuel Naharro, líder popular en Badajoz y de la máxima confianza de Guardiola, que salió elegido en segunda votación gracias al apoyo en solitario de su grupo, con 29 escaños.

El PP facilita la presencia de Vox

Vox presentó a su propio candidato, Ángel Pelayo, que solo cosechó los 11 votos de su partido. La ruptura del PP con los de Santiago Abascal no es definitiva, ya que los populares facilitaron que Vox obtuviera presencia en la Mesa, al cederle diez de sus votos para que Beatriz Muñoz fuera nombrada secretaría primera. El PSOE (25 escaños), se hizo con la vicepresidencia segunda, que recayó en Eduardo Béjar, con el apoyo de Unidas por Extremadura (7).

Pese a este resultado, Guardiola aseguró que «por supuesto» confía en poder llegar finalmente a un acuerdo con Vox para la gobernabilidad de la Comunidad que «beneficie al conjunto de la sociedad extremeña» y adelantó que de inmediato contactaría con el equipo negociador de Vox para intentar cerrar una reunión y «poder seguir avanzando». Guardiola se mostró sorprendida por la ruptura de la negociación por parte del partido de Abascal porque, según dijo, el tono de las reuniones y el diálogo que se había establecido «siempre había sido desde la cordialidad, desde el respeto y por supuesto haciendo sesiones y concesiones como debe ser lo normal en cualquier negociación».

«Sin más, lo que espero y deseo es que Vox sea responsable, piense en Extremadura y en los extremeños, y lo sea más allá de que pueda haber procesos electorales en otras regiones», dijo, en referencia a los comicios en Aragón, previstos para el próximo 8 de febrero.

Respecto a las negociaciones, señaló que respeta a los votantes de Vox y el porcentaje obtenido por esta formación, pero lo que, según dijo, no se puede entender es que una formación que ha quedado en tercera posición «negocie como si hubiera ganado las elecciones pretendiendo que se cumpla la totalidad de su programa electoral más posiciones tanto en el legislativo como en el Ejecutivo».

El nuevo presidente de la Asamblea tiene un plazo de 15 días para designar a un candidato a la investidura. Y este dispondrá de 15 días más para presentar su programa, por lo que la primera votación de investidura sería el 19 de febrero. Y, si Guardiola no alcanza la mayoría absoluta, le bastaría la mayoría simple en segunda votación. Si en dos meses a partir de la primera votación nadie resulta investido, se repetirían las elecciones.

«Quiere ir a elecciones»

Vox se mantiene inflexible y su candidato, Óscar Fernández, afirmó que las negociaciones se encuentran «infinitamente lejos» de llegar a buen puerto al no ver «ninguna voluntad» de cambio en las políticas de la candidata del PP. A su juicio, lo que ocurre es que Guardiola «quiere ir a elecciones nuevamente». El secretario general nacional del partido, Ignacio Garriga, tachó de «tomadura de pelo» y de «migajas» que el PP facilitara su presencia en la mesa. Aseguró que su formación «sigue con la mano tendida», pero lamentó «los desprecios del PP».

El presidente de la gestora del PSOE extremeño, José Luis Quintana, pido «respeto por Extremadura» al PP y Vox y se mostró convencido de que finalmente «va a haber Gobierno».